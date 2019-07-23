《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
紐約道瓊斯 ２７１７１．９０ 升 １７．７０點╱０．０７％
標普５００ ２９８５．０３ 升 ８．４２點╱０．２８％
納斯達克 ８２０４．１４ 升 ５７．６５點╱０．７１％
倫敦富時１００ ７５１４．９３ 升 ６．２３點╱０．０８％
法蘭克福ＤＡＸ １２２８９．４０ 升 ２９．３３點╱０．２４％
巴黎ＣＡＣ４０ ５５６７．０２ 升 １４．６８點╱０．２６％
﹡香港時間７：４５ａｍ美元兌日圓１０７．９２，歐元兌美元１．１２１０
23/07/2019 07:46
《日出而作》白宮與國會就國債上限達協議，銀價創１３個月高
《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
紐約道瓊斯 ２７１７１．９０ 升 １７．７０點╱０．０７％
標普５００ ２９８５．０３ 升 ８．４２點╱０．２８％
納斯達克 ８２０４．１４ 升 ５７．６５點╱０．７１％
倫敦富時１００ ７５１４．９３ 升 ６．２３點╱０．０８％
法蘭克福ＤＡＸ １２２８９．４０ 升 ２９．３３點╱０．２４％
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