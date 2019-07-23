《盤前攻略》港股今早或呈高開低走格局，開淡值博率高

《經濟通通訊社２３日專訊》美股表現造好，其中華爾街大行看好科技表現，預料

ＦａｃｅＢｏｏｋ（ＦＢ）及亞馬遜業績將勝預期。另外，美國聯邦貿易委員會（ＦＴＣ）預計

對ＦＢ處以５０億美元罰款，惟市場認為罰款額低於預期，消息刺激股價升２％。另外，有傳蘋

果或將以１０億美元收購英特爾手機調制解調器業務，兩者股價紛紛高收逾２％。道指最終收報

２７１７１點，升１７點或０﹒０７％。納指收報８２０４點，升５７點或０﹒７１％。標指收

報２９８５點，升８點或０﹒２８％。



＊港股夜期靠穩，ＡＤＲ升跌不一＊



港股夜期收報２８３８２點，升９點，高水１１點。

港股ＡＤＲ比例指數跌３０點，報２８３４１點。預託證券升跌不一，騰訊跌０﹒６％，折

合港元報３５５﹒４５元。匯控升０﹒４１％，折合港元報６４﹒７２元。中移動跌

０﹒８２％，折合港元報６８﹒７３。友邦跌升０﹒２％，折合港元報８７﹒３２元。長和跌０

﹒７２％，折合港元報７５﹒６１。中行跌０﹒６２％，折合港元報３﹒２４元。國壽升

０﹒１％，折合港元報２０﹒３７元。中海油升０﹒３５％，折合港元報１３﹒１７元。中石化

跌０﹒１６％，折合港元報５﹒１５元。中聯通跌０﹒０４％，折合港元報８﹒０４元。



＊市場持觀望態度，港股或下試二萬八＊



市場繼續持觀望態度，隔晚美股輕微高收，而有「黑期」之稱的新加坡ＨＳ５０指數現報

２８３５１點，升３９點或０﹒１４％，相信港股短期仍在２８０００至２８７００之間上落，

料今早輕微高開不足後倒頭下挫，或有機會再下試二萬八關口，投資者可考慮開市後即開淡倉，

惟只宜小注入手。（ｕｌ）

