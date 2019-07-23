  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

23/07/2019 07:54

《盤前攻略》港股今早或呈高開低走格局，開淡值博率高

　　《經濟通通訊社２３日專訊》美股表現造好，其中華爾街大行看好科技表現，預料
ＦａｃｅＢｏｏｋ（ＦＢ）及亞馬遜業績將勝預期。另外，美國聯邦貿易委員會（ＦＴＣ）預計
對ＦＢ處以５０億美元罰款，惟市場認為罰款額低於預期，消息刺激股價升２％。另外，有傳蘋
果或將以１０億美元收購英特爾手機調制解調器業務，兩者股價紛紛高收逾２％。道指最終收報
２７１７１點，升１７點或０﹒０７％。納指收報８２０４點，升５７點或０﹒７１％。標指收
報２９８５點，升８點或０﹒２８％。
　
＊港股夜期靠穩，ＡＤＲ升跌不一＊
　
　　港股夜期收報２８３８２點，升９點，高水１１點。
　　港股ＡＤＲ比例指數跌３０點，報２８３４１點。預託證券升跌不一，騰訊跌０﹒６％，折
合港元報３５５﹒４５元。匯控升０﹒４１％，折合港元報６４﹒７２元。中移動跌
０﹒８２％，折合港元報６８﹒７３。友邦跌升０﹒２％，折合港元報８７﹒３２元。長和跌０
﹒７２％，折合港元報７５﹒６１。中行跌０﹒６２％，折合港元報３﹒２４元。國壽升
０﹒１％，折合港元報２０﹒３７元。中海油升０﹒３５％，折合港元報１３﹒１７元。中石化
跌０﹒１６％，折合港元報５﹒１５元。中聯通跌０﹒０４％，折合港元報８﹒０４元。
　　
＊市場持觀望態度，港股或下試二萬八＊
　
　　市場繼續持觀望態度，隔晚美股輕微高收，而有「黑期」之稱的新加坡ＨＳ５０指數現報
２８３５１點，升３９點或０﹒１４％，相信港股短期仍在２８０００至２８７００之間上落，
料今早輕微高開不足後倒頭下挫，或有機會再下試二萬八關口，投資者可考慮開市後即開淡倉，
惟只宜小注入手。（ｕｌ）

返回新聞主頁

「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
最新專題
More
國際動態23/07/2019
約翰遜料拜相 帶領英脫歐
生財有道22/07/2019
【科創板】25新股首日掛牌均升1.4倍超預期 安集飆4倍問鼎
FOCUS22/07/2019
【FOCUS】科創板開門紅考驗在明天 制勝盯緊兩指標
生財有道22/07/2019
《開市Good Morning》涂國彬：港鐵股價仍會跑贏大市
興證快訊22/07/2019
港股牛皮
國際動態22/07/2019
日參院選舉 執政聯盟保過半議席
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet Bonus賞你】領展TKO Gateway便攜式香薰機

【etnet Bonus賞你】荃灣千色匯及元朗千色匯 x 韓國紙雕插畫藝術家Soo Min Kim 消暑手搖沙冰杯+簡約家用收納箱

【etnet Bonus賞你】Luke Sir曾智華新書《有盈退休》

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金