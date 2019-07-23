《經濟通通訊社２３日專訊》復星旅遊文化（０１９９２）公布，預期截至２０１９年６月
３０日止六個月，公司將由虧轉盈，錄得不少於４﹒５億元人民幣的純利，而上年同期則虧蝕約
２﹒５５億元人民幣。
公司認為中期業績虧轉盈，全賴度假村運營業務、旅遊目的地運營業務的強勁表現。
公司預期中期業績將於８月刊發。（ａｌ）
23/07/2019 08:34
【企業盈喜】復星旅遊（１９９２）中期料虧轉盈最少４﹒５億人幣
《經濟通通訊社２３日專訊》復星旅遊文化（０１９９２）公布，預期截至２０１９年６月
３０日止六個月，公司將由虧轉盈，錄得不少於４﹒５億元人民幣的純利，而上年同期則虧蝕約
２﹒５５億元人民幣。
公司認為中期業績虧轉盈，全賴度假村運營業務、旅遊目的地運營業務的強勁表現。
公司預期中期業績將於８月刊發。（ａｌ）
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