【企業盈喜】復星旅遊（１９９２）中期料虧轉盈最少４﹒５億人幣

《經濟通通訊社２３日專訊》復星旅遊文化（０１９９２）公布，預期截至２０１９年６月

３０日止六個月，公司將由虧轉盈，錄得不少於４﹒５億元人民幣的純利，而上年同期則虧蝕約

２﹒５５億元人民幣。

公司認為中期業績虧轉盈，全賴度假村運營業務、旅遊目的地運營業務的強勁表現。

公司預期中期業績將於８月刊發。（ａｌ）

