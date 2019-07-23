【企業盈喜】遠航港口（０８５０２）料中期純利大增２﹒４倍

《經濟通通訊社２３日專訊》遠航港口（０８５０２）公布，據截至２０１９年６月３０日

止六個月未經審核綜合帳目的初步評估，預期收益與純利在不包括上市開支下將按年錄得重大升

幅，並分別漲逾９０％和２４０％。

公司指出，收益與純利上升主要因為客戶需求增加，使港口吞吐量上升所致。（ａｌ）

