《經濟通通訊社２３日專訊》遠航港口（０８５０２）公布，據截至２０１９年６月３０日
止六個月未經審核綜合帳目的初步評估，預期收益與純利在不包括上市開支下將按年錄得重大升
幅，並分別漲逾９０％和２４０％。
公司指出，收益與純利上升主要因為客戶需求增加，使港口吞吐量上升所致。（ａｌ）
23/07/2019 08:56
【企業盈喜】遠航港口（０８５０２）料中期純利大增２﹒４倍
《經濟通通訊社２３日專訊》遠航港口（０８５０２）公布，據截至２０１９年６月３０日
止六個月未經審核綜合帳目的初步評估，預期收益與純利在不包括上市開支下將按年錄得重大升
幅，並分別漲逾９０％和２４０％。
公司指出，收益與純利上升主要因為客戶需求增加，使港口吞吐量上升所致。（ａｌ）
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