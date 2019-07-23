《經濟通通訊社２３日專訊》環球印館（０８４４８）發盈警，料截至本年六月底止三個月
錄得虧損淨額大幅增加，虧損淨額增加主要原因為收益下降；及薪酬成本上升。集團預期該業績
將於８月刊發。（ｓｃ）
23/07/2019 09:08
【企業盈警】環球印館（８４４８）料季度虧損大幅增加，收益下降
《經濟通通訊社２３日專訊》環球印館（０８４４８）發盈警，料截至本年六月底止三個月
錄得虧損淨額大幅增加，虧損淨額增加主要原因為收益下降；及薪酬成本上升。集團預期該業績
將於８月刊發。（ｓｃ）
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