港股靠穩今早高開２０點，報２８３９２點，國指升３６點

《經濟通通訊社２３日專訊》隔晚美國科技股造好，亞洲股市今早普遍高開高走，日經升

１８２點，首爾指數漲５點。港股方面今早輕微升２０點，其中美國蘋果公司股價造好，帶動本

港手機設備股上揚，舜宇（０２３８２）及瑞聲（０２０１８）高開逾１％，另外創科實業

（００６６９）亦升２﹒５％。現時，恆生指數開報２８３９２，升２０點或升０﹒０７％，主

板成交１５﹒１７億元。國企指數報１０８０６，升３６點或升０﹒３４％。

重磅股方面，匯豐控股（００００５）升０﹒１６％，報６４﹒５５元；港交所

（００３８８）跌０﹒１５％，報２６６﹒２元；騰訊（００７００）跌０﹒０６％，報

３５７﹒４元；中移動（００９４１）無升跌，報６９﹒３元；友邦保險（０１２９９）跌

１﹒７８％，報８５﹒６元。



恆指十大升幅股份表現如下：



股份（編號） 現價 變幅

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創科實業（００６６９） ６０﹒７５元 升２﹒５３％

中生製藥（０１１７７） ９﹒０５元 升１﹒８０％

恆安國際（０１０４４） ５７﹒３０元 升１﹒７８％

舜宇光學（０２３８２） ８９﹒００元 升１﹒４８％

申洲國際（０２３１３） １１１﹒９０元 升１﹒１８％

蒙牛乳業（０２３１９） ３１﹒８０元 升１﹒１１％

瑞聲科技（０２０１８） ４３﹒５５元 升１﹒０４％

中國平安（０２３１８） ９４﹒８５元 升１﹒０１％

中國旺旺（００１５１） ６﹒２４元 升０﹒９７％

中銀香港（０２３８８） ３１﹒２５元 升０﹒９７％

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（ｕｌ）

