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即市新聞

23/07/2019 09:21

港股靠穩今早高開２０點，報２８３９２點，國指升３６點

　　《經濟通通訊社２３日專訊》隔晚美國科技股造好，亞洲股市今早普遍高開高走，日經升
１８２點，首爾指數漲５點。港股方面今早輕微升２０點，其中美國蘋果公司股價造好，帶動本
港手機設備股上揚，舜宇（０２３８２）及瑞聲（０２０１８）高開逾１％，另外創科實業
（００６６９）亦升２﹒５％。現時，恆生指數開報２８３９２，升２０點或升０﹒０７％，主
板成交１５﹒１７億元。國企指數報１０８０６，升３６點或升０﹒３４％。
　　重磅股方面，匯豐控股（００００５）升０﹒１６％，報６４﹒５５元；港交所
（００３８８）跌０﹒１５％，報２６６﹒２元；騰訊（００７００）跌０﹒０６％，報
３５７﹒４元；中移動（００９４１）無升跌，報６９﹒３元；友邦保險（０１２９９）跌
１﹒７８％，報８５﹒６元。

　　恆指十大升幅股份表現如下：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　創科實業（００６６９）　　６０﹒７５元　　　升２﹒５３％
　　中生製藥（０１１７７）　　　９﹒０５元　　　升１﹒８０％
　　恆安國際（０１０４４）　　５７﹒３０元　　　升１﹒７８％
　　舜宇光學（０２３８２）　　８９﹒００元　　　升１﹒４８％
　　申洲國際（０２３１３）　１１１﹒９０元　　　升１﹒１８％
　　蒙牛乳業（０２３１９）　　３１﹒８０元　　　升１﹒１１％
　　瑞聲科技（０２０１８）　　４３﹒５５元　　　升１﹒０４％
　　中國平安（０２３１８）　　９４﹒８５元　　　升１﹒０１％
　　中國旺旺（００１５１）　　　６﹒２４元　　　升０﹒９７％
　　中銀香港（０２３８８）　　３１﹒２５元　　　升０﹒９７％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｕｌ）

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「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
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