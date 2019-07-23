《盤後部署》港股交投淡靜繼續牛皮，後市料跟隨消息面走

《經濟通通訊社２３日專訊》美股三大指數隔晚（２２日）微漲，主要受減息預期支持，同

時市場等待多隻大型科網季度業績，港股今日窄幅上落，今早高開２０點後即時低走，更一度低

見２８３１３點，及後港股反彈倒升高見２８４８９，距離十天線（約２８４９４點）僅一步之

遙，最終收升９５點或０﹒３４％，報２８４６６點，未能收復十天線及廿天線，全日波幅只有

１７５點，主板成交５８８﹒０４億元減少逾１３％。

國企指數報１０８０９，升３９點或升０﹒３７％。Ａ股方面，上證指數報２８９９，升

１２點或升０﹒４５％。深成指數報９１７５，升５３點或升０﹒５８％，兩市成交３２３３億

元人民幣。



＊英硬脫歐機會重燃，美國或再陷經濟危機＊



據英國保守黨上周末進行的民意調查，結果顯示前外相約翰遜支持率達７３％，並一直大幅

領先。英國博彩公司開出賭盤，現任外相侯俊偉獲勝機率僅近７％，故約翰遜極可能接替文翠珊

擔任新英國首相。不過，市場正擔心約翰遜作為強硬「脫歐」派，會否帶領英國在未能與歐盟達

成新協議下，在今年１１月前「硬脫歐」。英國現任財政大臣夏文達已表示，無法輔佐一位讓英

國「硬脫歐」的領袖，故如果約翰遜當選，他將會辭職。英鎊兌美元上日已跌近０﹒５％，接近

上周觸及２７個月低位，而高官新一輪辭職潮或對英鎊構成不利，繼而影響在英國有業務的港股

。

美國民主黨總統候選人、現任麻省參議員沃倫就警告，金融危機即將再次來臨，雖然未知會

在今年又或明年出現，但目前發生的機率高並正在增加。沃倫引述標準普爾經濟學家Ｂｅｔｈ

Ａｎｎ Ｂｏｖｉｎｏ表示，美國家庭和公司債務不斷增加令經濟不穩，而如果美國於９月未能

提高債務上限，後果將比２００８年雷曼兄弟倒閉更具災難性。據報美國國會與白宮達成協議，

同意在未來兩年暫停政府債務上限，並增加政府開支。

沃倫強調，目前美國製造業疲軟，導致整體經濟放緩，這都歸咎於總統特朗普與中國在貿易

問題上糾纏不清。據道瓊斯預測，本周五（２６日）公布的美國第二季ＧＤＰ將僅得１﹒８％，

比第一季度３﹒１％低。



＊受本地政治因素影響，港股氣氛轉趨淡靜＊



港股近日都在２８４００至２８８００點位置徘迴，且交投量已維持在６００億至７００億

元左右多時。港股正受政治因素影響，市場氣氛轉趨淡靜，出現牛皮橫行的走勢。恆指保力加通

道的頂線、底線及中線已停止向上，並轉趨橫行，而１４天ＲＳＩ就維持在接近５０水平，

ＭＡＣＤ的ＤＩＦ則非常接近０，故在目前港股牛皮下技術分析失效，並反映後市將跟隨消息面

走，惟反覆向下機會較高。（ａｌ）

