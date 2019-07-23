  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

23/07/2019 16:45

《盤後部署》港股交投淡靜繼續牛皮，後市料跟隨消息面走

　　《經濟通通訊社２３日專訊》美股三大指數隔晚（２２日）微漲，主要受減息預期支持，同
時市場等待多隻大型科網季度業績，港股今日窄幅上落，今早高開２０點後即時低走，更一度低
見２８３１３點，及後港股反彈倒升高見２８４８９，距離十天線（約２８４９４點）僅一步之
遙，最終收升９５點或０﹒３４％，報２８４６６點，未能收復十天線及廿天線，全日波幅只有
１７５點，主板成交５８８﹒０４億元減少逾１３％。
　　國企指數報１０８０９，升３９點或升０﹒３７％。Ａ股方面，上證指數報２８９９，升
１２點或升０﹒４５％。深成指數報９１７５，升５３點或升０﹒５８％，兩市成交３２３３億
元人民幣。

＊英硬脫歐機會重燃，美國或再陷經濟危機＊

　　據英國保守黨上周末進行的民意調查，結果顯示前外相約翰遜支持率達７３％，並一直大幅
領先。英國博彩公司開出賭盤，現任外相侯俊偉獲勝機率僅近７％，故約翰遜極可能接替文翠珊
擔任新英國首相。不過，市場正擔心約翰遜作為強硬「脫歐」派，會否帶領英國在未能與歐盟達
成新協議下，在今年１１月前「硬脫歐」。英國現任財政大臣夏文達已表示，無法輔佐一位讓英
國「硬脫歐」的領袖，故如果約翰遜當選，他將會辭職。英鎊兌美元上日已跌近０﹒５％，接近
上周觸及２７個月低位，而高官新一輪辭職潮或對英鎊構成不利，繼而影響在英國有業務的港股

　　美國民主黨總統候選人、現任麻省參議員沃倫就警告，金融危機即將再次來臨，雖然未知會
在今年又或明年出現，但目前發生的機率高並正在增加。沃倫引述標準普爾經濟學家Ｂｅｔｈ　
Ａｎｎ　Ｂｏｖｉｎｏ表示，美國家庭和公司債務不斷增加令經濟不穩，而如果美國於９月未能
提高債務上限，後果將比２００８年雷曼兄弟倒閉更具災難性。據報美國國會與白宮達成協議，
同意在未來兩年暫停政府債務上限，並增加政府開支。
　　沃倫強調，目前美國製造業疲軟，導致整體經濟放緩，這都歸咎於總統特朗普與中國在貿易
問題上糾纏不清。據道瓊斯預測，本周五（２６日）公布的美國第二季ＧＤＰ將僅得１﹒８％，
比第一季度３﹒１％低。

＊受本地政治因素影響，港股氣氛轉趨淡靜＊

　　港股近日都在２８４００至２８８００點位置徘迴，且交投量已維持在６００億至７００億
元左右多時。港股正受政治因素影響，市場氣氛轉趨淡靜，出現牛皮橫行的走勢。恆指保力加通
道的頂線、底線及中線已停止向上，並轉趨橫行，而１４天ＲＳＩ就維持在接近５０水平，
ＭＡＣＤ的ＤＩＦ則非常接近０，故在目前港股牛皮下技術分析失效，並反映後市將跟隨消息面
走，惟反覆向下機會較高。（ａｌ）

返回新聞主頁

「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
最新專題
More
FOCUS23/07/2019
【FOCUS】大中華500強公司首超美 細研排名榜有啟示
生財有道23/07/2019
《開市Good Morning》黃麗幗：李寧現價可吸上望25元
國際動態23/07/2019
約翰遜料拜相 帶領英脫歐
生財有道22/07/2019
【科創板】25新股首日掛牌均升1.4倍超預期 安集飆4倍問鼎
FOCUS22/07/2019
【FOCUS】科創板開門紅考驗在明天 制勝盯緊兩指標
生財有道22/07/2019
《開市Good Morning》涂國彬：港鐵股價仍會跑贏大市
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet Bonus賞你】領展TKO Gateway便攜式香薰機

【etnet Bonus賞你】荃灣千色匯及元朗千色匯 x 韓國紙雕插畫藝術家Soo Min Kim 消暑手搖沙冰杯+簡約家用收納箱

【etnet Bonus賞你】Luke Sir曾智華新書《有盈退休》

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金