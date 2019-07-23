【英揆誕生】約翰遜強人登場誓與歐盟硬碰，鎊匯及經濟前景堪憂

《經濟通通訊社記者吳芷晴２３日報道》英國前外相約翰遜以大熱姿態登上首相之位，早在

競選時他已雄心壯志地表明無論是否能與歐盟達成協議，都會在１０月３１日最後期限前帶領英

國脫離歐盟，英國「硬脫歐」如箭在弦實在嚇到不少投資者有得震、無得瞓。



＊硬脫歐恐令英鎊兌美元見一算＊



英鎊兌美元已見２７個月新低，兌歐元按周計更創下紀錄最長的跌勢，８月份在約翰遜當選

後情況可能會變得更糟，因以歷史數據為鑑，在過去４年裡，英鎊每年８月都會下跌。大摩認為

，在英國無協議「脫歐」的情形下，最壞情形下英鎊會跌至歷史新低，兌美元可能跌至一算。

英鎊唯一一次跌至１﹒１０美元以下是在１９８５年，當時短暫觸及１﹒０５美元。自從文

翠珊請辭以來，市場愈來愈擔心英國走向「硬脫歐」，英鎊受到極大的拋售壓力。ＩＮＧ分析師

Ｃｈｒｉｓ Ｔｕｒｎｅｒ對媒體表示，英鎊可能在９月或１０月底之前下跌至０﹒９２水平，

因預期約翰遜無法與歐盟達成新協議，並在進入秋季時面臨無協議「脫歐」的境地。

不過要是約翰遜褪軚放棄「硬脫歐」，相信英鎊會從接近兩年低位反彈至最高１﹒２７美元

，不過升勢將不會持久，因為他可能會遇到與文翠珊相同的挑戰：即如何重新逼使歐盟重啟「脫

歐」協議磋商並贏得國會的支持。



＊硬脫歐英國經濟直接進入衰退＊



市場擔憂的不僅是英鎊急跌的問題，更令人憂慮是英國經濟第二季度可能萎縮，這將是

２０１２年以來首次。英國服務業上月幾乎停滯不前，製造業及建築業活動減息，令綜合採購經

理人指數（ＰＭＩ）自２０１６年公投以來首次跌至５０以下，預示英國第二季經濟將萎縮

０﹒１％。

英國政府表示，如果在無協議之下「脫歐」，英國經濟將會陷入長達一年的衰退期。無論是

英倫銀行行長卡尼抑或是英國財政大臣夏文達已呼籲國會阻止無協議「脫歐」，夏文達更預計無

協議「脫歐」將令英國損失９００億英鎊。



＊英利率政策前景極大不確定性＊



於６月議息會議上，雖然英倫銀行將第二季經濟增長將降至零，但表明只要通脹符合預測兼

且「脫歐」過程平穩，將有限程度逐步加息。不過，歐盟已強硬地表明不會與英國重啟「脫歐」

協議談判，變相約翰遜只有兩條路可以選擇，一是說服國會通過文翠珊版本的「脫歐」協議，二

是英國「硬脫歐」。

由於英倫銀行的加息預期是建立在英國順利「脫歐」的前提下，隨著約翰遜強勢登場，加息

的可能性似乎已大幅降低，愈來愈多投資者已預測英倫銀行最早將於１１月份減息。英倫銀行貨

幣政策委員會委員甚至乎已改口風，稱若英國「硬脫歐」，該行可能需要減息至近零水平，這意

味著利率將低於０﹒２５厘。



＊約翰遜未上任內閣或相繼跳船＊



約翰遜由宣布參選開始基本上已篤定當選，他一心以扣留３９０億英鎊「脫歐分手費」來威

脅歐盟重回談判桌，不過成功的可能性是微乎其微。有傳他計劃１１月初邀請英女王演講，利用

英女王發表演講前一至兩星期下議院將休會的慣例，強推「硬脫歐」，此舉令國會議員相當不滿

，財相夏文達已宣布無法支持「硬脫歐」將會提出請辭，司法大臣郭達瑋亦表明會辭職，相信將

有更多親歐盟的保守派人士陸續離開政府。

在經濟民生方面，約翰遜的政綱乏善可陳，最大的撒手鐧就是向中產減稅，同時他更主張完

全推翻「脫歐」協議中的愛爾蘭保障條款，相信英國可以透過與歐盟達成自由貿易協議來打破困

局。約翰遜今次決定豪賭一鋪，以經濟可能衰退作為押注，誓要撕毀文翠珊與歐盟的協議，稍一

不慎，約翰遜有可能成為英國史上任期最短的首相。

