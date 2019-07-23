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23/07/2019 19:17

【英揆誕生】表列約翰遜登上相位之路

　　《經濟通通訊社２３日專訊》現年５５歲的約翰遜（Ｂｏｒｉｓ　Ｊｏｈｎｓｏｎ）如願以
償當上英國首相，以一頭金色的披頭散髮造型而聞名的他，行事雖然離經叛道，但其實是標準上
流精英出身，從小爭勝心極重，由讀書時期已獲獎無數，長大後亦為爭上位而費盡心思。

新任英國首相約翰遜：　
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１９６４年　　　紐約市出生，持有英、美雙重國籍
１９７７年　　　入讀伊頓公學，獲得國王獎學金
１９８３年　　　入讀牛津大學修讀古典學
１９８７年　　　任《泰晤士報》的實習記者，其後因文章引述造假被解僱
１９８９年　　　任《每日電訊報》駐布魯塞爾特派記者，以「疑歐」文章聞名
１９９４年　　　轉任《每日電訊報》政治專欄作家，開始廣受關注
２００１年　　　贏得Ｈｅｎｌｅｙ選區區議員
２００８年　　　成為倫敦市市長，並於２０１２年贏得第二個任期
２０１６年　　　在英國「脫歐」公投中投贊成票，成為「疑歐派」的中堅份子，同年獲
　　　　　　　　文翠珊政府任命為外相
２０１８年　　　不滿文翠珊「脫歐」方案而請辭，為爭拜相鋪路
２０１９年　　　宣布角逐保守黨黨魁
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
（ｍｎ）

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