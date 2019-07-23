【英揆誕生】表列約翰遜登上相位之路

《經濟通通訊社２３日專訊》現年５５歲的約翰遜（Ｂｏｒｉｓ Ｊｏｈｎｓｏｎ）如願以

償當上英國首相，以一頭金色的披頭散髮造型而聞名的他，行事雖然離經叛道，但其實是標準上

流精英出身，從小爭勝心極重，由讀書時期已獲獎無數，長大後亦為爭上位而費盡心思。



新任英國首相約翰遜：

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１９６４年 紐約市出生，持有英、美雙重國籍

１９７７年 入讀伊頓公學，獲得國王獎學金

１９８３年 入讀牛津大學修讀古典學

１９８７年 任《泰晤士報》的實習記者，其後因文章引述造假被解僱

１９８９年 任《每日電訊報》駐布魯塞爾特派記者，以「疑歐」文章聞名

１９９４年 轉任《每日電訊報》政治專欄作家，開始廣受關注

２００１年 贏得Ｈｅｎｌｅｙ選區區議員

２００８年 成為倫敦市市長，並於２０１２年贏得第二個任期

２０１６年 在英國「脫歐」公投中投贊成票，成為「疑歐派」的中堅份子，同年獲

文翠珊政府任命為外相

２０１８年 不滿文翠珊「脫歐」方案而請辭，為爭拜相鋪路

２０１９年 宣布角逐保守黨黨魁

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（ｍｎ）

