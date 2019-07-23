《經濟通通訊社２３日專訊》據媒體引導消息人士報道，美國財長努欽及貿易代表萊特希將
有可能率領貿易代表團，於下月出訪中國與中國副總理劉鶴會面。
較早時美國總統特朗普表示，努欽與中國代表進行非常好的電話溝通，有可能安排面對面會
談。而中方暗示，兩國官員可能很快面會談，以結束長達一年的貿易戰。（ｍｎ）
23/07/2019 08:13
【貿易開戰】據報努欽及萊特希澤下周可能訪華會見劉鶴
《經濟通通訊社２３日專訊》據媒體引導消息人士報道，美國財長努欽及貿易代表萊特希將
有可能率領貿易代表團，於下月出訪中國與中國副總理劉鶴會面。
較早時美國總統特朗普表示，努欽與中國代表進行非常好的電話溝通，有可能安排面對面會
談。而中方暗示，兩國官員可能很快面會談，以結束長達一年的貿易戰。（ｍｎ）
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