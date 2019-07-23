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即市新聞

23/07/2019 08:31

【華為風波】特朗普會見七大科技企業，討論華為及５Ｇ等問題

　　《經濟通通訊社２３日專訊》美國白宮表示，總統特朗普會見七大科技企業行政總裁，討論
一系列經濟問題，包括不公平的國際貿易操作、５Ｇ技術及向華為出售產品問題。
　　白宮在聲明稱，會上的企業對華府的政策表達強烈支持，包括因國家安全風險而對美國企業
向華為出售或購買設備實施的限制措施。同時特朗普亦回應企業的要求，容許商務部在向華為銷
售的許可申請上作出及時的審批。
　　出席會議的企業行政總裁分別來自美光、西部數據、高通、谷歌、思科、英特爾及博通。
（ｍｎ）

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