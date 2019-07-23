【減息將至】聯儲局下周將開會，特朗普再要求減息以刺激經濟

《經濟通通訊社２３日專訊》聯儲局下周將召開議息會議，美國總統特朗普再度施壓要求聯

儲局減息。

特朗普在Ｔｗｉｔｔｅｒ上表示，聯儲局現在採取行動的成本很低，實際上成效亦會很好，

之前加息及收緊政策實在過多過快。

特朗普又稱，如果聯儲局將利率於更長時間內維持在較低水平，美國經濟會更強勁，批評其

他國家一直操縱貨幣佔美國便宜。（ｍｎ）

