【華為風波】據報華為秘密協助北韓建設及維護商用無線網絡

《經濟通通訊社２３日專訊》據外電引述消息人士及內部文件報道，華為秘密協助北韓建設

及維修其商用無線網絡，之前美國政府以國家安全為由將華為列入黑名單。

據悉，華為與中國國有企業熊貓國際信息技術有限公司合作，在過去至少８年於北韓展開一

系列項目，未知華為向北韓提供設備是否違反美國的出口管制。

華為在一份聲明中表示，公司在北韓並沒有業務。

報道指，美國商務部自２０１６年以來一直在調查華為與北韓之間可能存在的聯繫，而華為

與熊貓國際在２０１６年上半年搬出他們在平壤的辦公室。（ｍｎ）

