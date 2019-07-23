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23/07/2019 09:10

【華為風波】據報華為秘密協助北韓建設及維護商用無線網絡

　　《經濟通通訊社２３日專訊》據外電引述消息人士及內部文件報道，華為秘密協助北韓建設
及維修其商用無線網絡，之前美國政府以國家安全為由將華為列入黑名單。
　　據悉，華為與中國國有企業熊貓國際信息技術有限公司合作，在過去至少８年於北韓展開一
系列項目，未知華為向北韓提供設備是否違反美國的出口管制。
　　華為在一份聲明中表示，公司在北韓並沒有業務。
　　報道指，美國商務部自２０１６年以來一直在調查華為與北韓之間可能存在的聯繫，而華為
與熊貓國際在２０１６年上半年搬出他們在平壤的辦公室。（ｍｎ）

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