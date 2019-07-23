【貿易開戰】特朗普要求國防部促進稀土生產以防中國限制出口

《經濟通通訊社２３日專訊》美國總統特朗普向國防部下令，要求大力促進用於消費電子、

軍事硬件及醫學研究的稀土生產，因擔心中國限制稀土產品出口。

特朗普利用《國防生產法案》以保護或增強國內製造業產能，將相關材料、設備及服務合約

列為優先事項。他稱，若不採取行動，美國相關行業預計無法提供相關稀土產品。（ｍｎ）

