【朝鮮局勢】金正恩視察新建大型潛艇，暗示可能發展潛射導彈

《經濟通通訊社２３日專訊》北韓官媒朝中社報道，領導人金正恩視察一艘新建的大型潛艇

，可能暗示北韓的一項潛射彈道導彈（ＳＬＢＭ）計劃仍在持續發展。

朝中社稱，這艘潛艇在金正恩的特別關注下建造，即將部署在東海水域執行作戰任務，金正

恩亦視察這艘潛艇的作戰戰術數據及武器戰鬥系統。他表示，北韓東面及西面靠海，潛艇的作戰

能力是國家防衛力量的重要組成部分。

分析師表示，從新潛艦的外觀、尺寸及設計來看似乎是可搭載飛彈，規模遠大於２０１４年

以來外界所知的現有潛艦。（ｍｎ）

