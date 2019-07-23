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23/07/2019 15:51

【朝鮮局勢】金正恩視察新建大型潛艇，暗示可能發展潛射導彈

　　《經濟通通訊社２３日專訊》北韓官媒朝中社報道，領導人金正恩視察一艘新建的大型潛艇
，可能暗示北韓的一項潛射彈道導彈（ＳＬＢＭ）計劃仍在持續發展。
　　朝中社稱，這艘潛艇在金正恩的特別關注下建造，即將部署在東海水域執行作戰任務，金正
恩亦視察這艘潛艇的作戰戰術數據及武器戰鬥系統。他表示，北韓東面及西面靠海，潛艇的作戰
能力是國家防衛力量的重要組成部分。
　　分析師表示，從新潛艦的外觀、尺寸及設計來看似乎是可搭載飛彈，規模遠大於２０１４年
以來外界所知的現有潛艦。（ｍｎ）

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