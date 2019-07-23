《台股攻略－馮偉明》電子股造好，台股微升

《台股攻略》台股今日（２３日）升２﹒７３點，收１０９４７﹒２６點，成交金額為新台

幣１２６３﹒２４億元。

八大類股當中，電子、泥窯及塑化類股上升，而金融、造紙、食品及紡織類股則下跌。台股

權值股大立光及台積電平盤收市，而鴻海尾盤受高達２５９９張的大手支撐，收新台幣８０﹒９

元，較昨日（２２日）升新台幣０﹒３元，全場成交量３﹒７８萬張。水泥股方面，台泥收新台

幣４５﹒０５元，升０﹒３３％。亞泥收新台幣４６﹒８元，升０﹒９７％。台塑收新台幣１０

３﹒５元，升１﹒４７％。５Ｇ及散熱相關族群等表現依然活躍，包括奇鋐升超過９﹒４％，瀚

宇博升７％，智易、華星光、波若威及聯鈞亦有超過３％的升幅，聯亞、雙鴻及聯一光升超過２

％；工具機族群的直得及上銀亦有２％至３％不等的升幅。

電子股在創波段新高後，出現投資者獲利吐現的現象，令台股震盪走低，短線暫時整理，支

持位在５日均線１０８７７點附近，走勢仍然向好，投資者可考慮趁低入市。

《富邦銀行（香港）證券研究及產品發展部主管 馮偉明》



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