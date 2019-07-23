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即市新聞

23/07/2019 17:27

《台股攻略－馮偉明》電子股造好，台股微升

　　《台股攻略》台股今日（２３日）升２﹒７３點，收１０９４７﹒２６點，成交金額為新台
幣１２６３﹒２４億元。
　　八大類股當中，電子、泥窯及塑化類股上升，而金融、造紙、食品及紡織類股則下跌。台股
權值股大立光及台積電平盤收市，而鴻海尾盤受高達２５９９張的大手支撐，收新台幣８０﹒９
元，較昨日（２２日）升新台幣０﹒３元，全場成交量３﹒７８萬張。水泥股方面，台泥收新台
幣４５﹒０５元，升０﹒３３％。亞泥收新台幣４６﹒８元，升０﹒９７％。台塑收新台幣１０
３﹒５元，升１﹒４７％。５Ｇ及散熱相關族群等表現依然活躍，包括奇鋐升超過９﹒４％，瀚
宇博升７％，智易、華星光、波若威及聯鈞亦有超過３％的升幅，聯亞、雙鴻及聯一光升超過２
％；工具機族群的直得及上銀亦有２％至３％不等的升幅。
　　電子股在創波段新高後，出現投資者獲利吐現的現象，令台股震盪走低，短線暫時整理，支
持位在５日均線１０８７７點附近，走勢仍然向好，投資者可考慮趁低入市。
《富邦銀行（香港）證券研究及產品發展部主管　馮偉明》

　　＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之
　　　　　　　申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定
　　　　　　　，如因相關建議招致損失，概與富邦銀行（香港）、編者及作者無涉。

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