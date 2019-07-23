《經濟通通訊社２３日專訊》電子交易（０８０３６）公布，截至今年６月３０日止之中期
業績中，公司預料純利減少不超過１００萬元，而去年同期純利為２３０萬元，換言之減幅最多
４３﹒５％。
公司表示，該減少乃主要由於集團於２０１９年中期期間之收益較２０１８年中期期間減少
約１３％，尤其是前台交易方案以及安裝及訂製服務之收益因不利業務及經濟狀況減少及上市後
法律及專業費用增加所致。
集團中期業績將於８月９日前公布。（ｕｌ）
23/07/2019 08:39
【企業盈警】電子交易（８０３６）料中期純利減少最多４３﹒５％
《經濟通通訊社２３日專訊》電子交易（０８０３６）公布，截至今年６月３０日止之中期
業績中，公司預料純利減少不超過１００萬元，而去年同期純利為２３０萬元，換言之減幅最多
４３﹒５％。
公司表示，該減少乃主要由於集團於２０１９年中期期間之收益較２０１８年中期期間減少
約１３％，尤其是前台交易方案以及安裝及訂製服務之收益因不利業務及經濟狀況減少及上市後
法律及專業費用增加所致。
集團中期業績將於８月９日前公布。（ｕｌ）
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