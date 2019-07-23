《談國論企－黎偉成》消費零售６月份快增顯內需轉強

《談國論企》中國的社會消費品零售總值於２０１９年６月份同比和環比增長皆明顯上升，

特別是奢侈品和汽車銷情好轉，而居民日常使用的用品保持穩定增長，充分反映出政府更積極強

化供給側改革以提振內需，特別是減稅降措施取得預期良性成效。此使實體經濟維持穩中有進增

長的同時，更可在一定程度抵銷美國對華所挑貿戰壓力，為中國對美國經貿磋商，有足夠條件堅

持要平等對話的原則和精神，以達到的互利共贏的高度目標。



＊政府減稅降費及供給側政策取預期佳效＊



來自中國國家統計局所發布的最新資料，社會消費品零售總額於２０１９年６月份達

３﹒３８７８萬億元，同比增長至９﹒８％的十分接近雙位數，不僅較對上一個月的５月份的８

﹒６％升幅高１﹒２個百分點，且比２０１８年６月份３﹒０４２萬億元同比所增９％高

０﹒８個百分點，更重要的是此數乃自２０１８年３月份增１０﹒１％以來的１５個月的最高升

幅，和屬二連之升，反映出境內的消費零售市場有十分明顯的改善，重點有：

最惹人注目的，當然是（甲）限額以上單位消費品零售額於２０１９年６月份達１﹒３１萬

億元同比增長９﹒７％，環比及同比分別大幅增長４﹒６個百分點與３﹒２個百分點，其中限額

以上單位的商品零售於是月達３﹒０１萬億元同比增長９﹒９％，環比增１﹒４個百分點，同比

增整整１個百分點，屬全面向好的最新發展態勢。

特別是（一）與民生有關的消費品零售情況保持穩快增長態勢：（ｉ）糧油食品類的銷售額

於２０１９年６月份達１１９６億元的同比增長９﹒８％，乃於上年同期銷出１１５１億元升１

３％的高基礎底下的快增，而上半年累計６９６５億元所增１０﹒４％，更較２０１８年１－６

月份６６６２億元的９﹒８％的升幅高０﹒６個百分點；（ｉｉ）日用品５２３億元更飆升

１２﹒３％，使上半年累計２８２６億元的升幅處１３﹒２％，和高於去年上半年２５３９億元

所升１２﹒６％；（ｉｉｉ）服裝鞋帽、針紡織品１０９１億元同比增長５﹒２％，無疑低於上

年同期之１０％，但比５月份所升４﹒１％和４月份跌１﹒１％的情況有改進；（ｉｖ）飲料類

１８８億元同比增長９﹒１％，連同５月份所增的１２﹒６％，使１－６月份累計銷售９９３億

元的增長達到９﹒９％的接近雙位數的水平。

不僅民生用品銷售重現理想之情，甚至（二）屬奢侈品和汽車銷情亦告好轉，並尤以（１）

化妝品的銷售額於２０１９年６月份達２６５億元同比飆升２２﹒５％，較對上一個月多增

５﹒８個百分點，更比２０１８年６月份所升的１１﹒５％要高１１個百分點，似乎意味消費者

在香港於期內出現動亂情況底下得在境內購物；此使１－６月份累計１４６２億元的升幅提高至

１３﹒２％的水平。

和（２）金銀珠寶銷售額２１８億元的升幅為７﹒８％，環比增３﹒１個百分點，同比則略

低０﹒１個百分點，已是相當難得的最新發展，因此使１－６月份累計１，３５４億元的同比增

長略提升至３﹒５％。



＊網上實物銷售佔比近兩成顯消費支付有進＊



難得的是（３）汽車銷售於是月份達３，６６９億元同比大幅增長１７﹒２％，不僅較對上

一個月多增１５﹒１個百分點，連同５月份所升的２﹒１％形成二連升，和連跌１１個月之劣態

，並使上半年累計１﹒９１１萬億元同比稍增１﹒２％。

還有（乙）實物網上零售額於２０１９年１－６月份累計３﹒８１萬億元同比增長

２１﹒６％，於整體之數佔比提升至１９﹒６％，主要商品中的穿類、用類分別增２９﹒３％與

２１﹒４％，可見中國的消費支付形態有不斷改進。

凡此，皆為政策定向和行動取效。《政府工作報告》表要「實施更大規模的減稅」，而（Ａ

）減稅有（ａ）普惠性減稅與結構性減稅並舉，重點降低製造業和小微企業稅收負擔。

（ｂ）深化增值稅改革，將製造業等行業現行的１６％稅率降至１３％；（ｃ）將交通運輸

業、建築業等行業現行的１０％稅率降至９％，都是要「確保主要行業稅負明顯降低」。

即使（Ｂ）保持６％一檔的稅率不變，但《報告》表示要通過採取對生產、生活性服務業增

加稅收抵扣等配套措施，確保所有行業稅負只減不增，繼續向推進稅率三檔並兩檔、稅制簡化方

向邁進。抓好年初出台的小微業普惠性減稅政策落實。

《政府工作報告》更明確指出：這次減稅，著眼「放水養魚」、增強發展後勁並考慮財政可

持續，是減輕企業負擔、激發市場活力的重大舉措，是完善稅制、優化收入分配格局的重要改革

，是宏觀政鼒支持穩增長、保就業、調結構的重大抉擇。

減稅降費的政策性要求和目標，作為確保經濟運行在合理區間，以促進經濟社會持續健康發

展的重點宏觀政策的策略，對勁！因此從實體經濟發展和效益，便在在印證此說非虛也！

《資深財經評論員 黎偉成》（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）

