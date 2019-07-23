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即市新聞

23/07/2019 09:30

《異動股》恒安升逾２％破十天廿天線，獲麥格理上調四成半目標價

　　《經濟通通訊社２３日專訊》恆安國際（０１０４４）現價上升２﹒３１％，報５７﹒６元
，破十天（５６﹒６６５元）及廿天線（５７﹒０２０元），暫升幅最大藍籌；成交約６５萬股
，涉資３６８３萬元，主動買盤６３％。
　　麥格理最新研究報告指，，預計下半年原物料價格降低會帶動公司盈利增長，料下半年盈利
增長２０％。另外，因紙巾業務毛利率預估提高，將２０１９年與２０２０年的淨利潤預測分別
上調５％和９％，目標價上調四成半，由５５元升至８０元，評級由跑輸大市升至跑贏大市。
　　現時，恆生指數報２８３９１，上升１９點或上升０﹒０７％，主板成交１９﹒８７億元。
國企指數報１０８１４，上升４３點或上升０﹒４１％。
　　上證綜指數報２８９０，上升３點或上升０﹒１１％，成交３５﹒６８億元人民幣。
　　深成指報９１３４，上升１１點或上升０﹒１３％，成交２８﹒７５億元人民幣。

　　表列部分內需股表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　中國旺旺　（００１５１）　　　６﹒２５元　　　上升１﹒１３％
　　青島啤酒　（００１６８）　　４８﹒２０元　　　無升跌
　　統一企業　（００２２０）　　　９﹒４２元　　　下跌０﹒６３％
　　華潤啤酒　（００２９１）　　３７﹒４０元　　　無升跌
　　康師傅　　（００３２２）　　１３﹒０２元　　　下跌０﹒３１％
　　Ｈ＆Ｈ國際（０１１１２）　　４４﹒１０元　　　上升０﹒３４％
　　理文造紙　（０２３１４）　　　５﹒１８元　　　無升跌
　　維達國際　（０３３３１）　　１５﹒６６元　　　上升０﹒２６％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｔｔ）

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