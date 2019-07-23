《異動股》ＡＳＭ太平洋（５２２）急漲逾４％，日內公布中期業績

《經濟通通訊社２３日專訊》ＡＳＭ太平洋（００５２２）日內將公布中期業績，現急漲４

﹒３９％，報８９﹒１元，盤中高見８９﹒５元，創逾兩個月高位，主動買盤７１％；成交約４

７萬股，涉資４０９１萬元。

大行富瑞上周五（１９日）發表研究報告，維持「持有」評級，目標價維持９１元。

不過，ＡＳＭ太平洋首季業績不太理想，盈利按年急跌８２％至１﹒１億元，同時亦較上季

跌近４８％。每股盈利亦跌逾８２％至０﹒２７元，按季則跌近４８％。

恆生指數現報２８４４７，升７６點或０﹒２７％，主板成交１１９﹒０３億元。國企指數

報１０８２５，升５５點或０﹒５１％。

上證綜指報２８９３，升６點或０﹒２２％，成交３７１﹒８０億元人民幣。深成指報

９１５７，升３４點或０﹒３８％，成交４０１﹒４３億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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ＡＳＭ太平洋（００５２２） ８９﹒１０元 升４﹒３９％

中芯國際 （００９８１） ８﹒８１元 升３﹒５３％

華虹半導體 （０１３４７） １５﹒１２元 升２﹒４４％

中電華大科技（０００８５） ０﹒７０元 無升跌

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（ａｌ）

