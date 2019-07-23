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即市新聞

23/07/2019 09:59

《異動股》ＡＳＭ太平洋（５２２）急漲逾４％，日內公布中期業績

　　《經濟通通訊社２３日專訊》ＡＳＭ太平洋（００５２２）日內將公布中期業績，現急漲４
﹒３９％，報８９﹒１元，盤中高見８９﹒５元，創逾兩個月高位，主動買盤７１％；成交約４
７萬股，涉資４０９１萬元。
　　大行富瑞上周五（１９日）發表研究報告，維持「持有」評級，目標價維持９１元。
　　不過，ＡＳＭ太平洋首季業績不太理想，盈利按年急跌８２％至１﹒１億元，同時亦較上季
跌近４８％。每股盈利亦跌逾８２％至０﹒２７元，按季則跌近４８％。
　　恆生指數現報２８４４７，升７６點或０﹒２７％，主板成交１１９﹒０３億元。國企指數
報１０８２５，升５５點或０﹒５１％。
　　上證綜指報２８９３，升６點或０﹒２２％，成交３７１﹒８０億元人民幣。深成指報
９１５７，升３４點或０﹒３８％，成交４０１﹒４３億元人民幣。

　　表列同板塊或相關股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　ＡＳＭ太平洋（００５２２）　　８９﹒１０元　　　升４﹒３９％
　　中芯國際　　（００９８１）　　　８﹒８１元　　　升３﹒５３％
　　華虹半導體　（０１３４７）　　１５﹒１２元　　　升２﹒４４％
　　中電華大科技（０００８５）　　　０﹒７０元　　　無升跌
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ａｌ）

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