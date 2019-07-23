《異動股》傳內地將整頓房地產違規融資，融創、碧桂園各瀉３％

《經濟通通訊社２３日專訊》內房午後跌幅擴大，融創中國（０１９１８）現價跌

３﹒５４％，報３６﹒８元；成交約１５８０萬股，涉資５﹒８８億元。

內媒《財新》引述內銀人士消息指，為進一步整頓房地產違規融資亂象，銀保監將在下半年

對３０個城市的７５家銀行業金融機構展開專項檢查，強化房地產開發貸款和個人貸款的合規要

求，對違規向內房企業提供表內外融資、違規向購房者提供首付貸等行為進行整治。

內房板塊繼續失守，碧桂園（０２００７）挫２﹒６９％，報１０﹒８４元，暫為最差表現

藍籌；雅居樂（０３３８３）跌３﹒１６％，報１０﹒４２元；世房（００８１３）走低

３﹒０８％，報２２﹒０５元。

現時，恆生指數報２８４５９，升８８點或升０﹒３１％，主板成交４１６﹒９５億元。國

企指數報１０８１５，升４５點或升０﹒４２％。

上證綜合指數報２９００，升１３點或升０﹒４７％，成交１２７４﹒０７億元人民幣。

深證成份指數報９１６９，升４７點或升０﹒５２％，成交１５０５﹒３５億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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中海外 （００６８８） ２７﹒６５元 跌０﹒９０％

世房 （００８１３） ２２﹒０５元 跌３﹒０８％

中國金茂（００８１７） ４﹒７５元 跌２﹒２６％

龍湖集團（００９６０） ３０﹒５５元 跌０﹒８１％

華潤置地（０１１０９） ３３﹒９０元 跌０﹒４４％



融創中國（０１９１８） ３６﹒８０元 跌３﹒５４％

碧桂園 （０２００７） １０﹒８４元 跌２﹒６９％

萬科企業（０２２０２） ３０﹒０５元 跌２﹒２８％

中國恆大（０３３３３） ２１﹒３５元 跌２﹒０６％

雅居樂 （０３３８３） １０﹒４２元 跌３﹒１６％

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（ｙｋ）

