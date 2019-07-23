《異動股》美圖（０１３５７）升幅擴至兩成二，印度用戶飆升４倍

《經濟通通訊社２３日專訊》美圖（０１３５７）午後升幅持續擴大，現報２﹒４７元，升

２２﹒２８％，盤中高見２﹒５１元，破十天（約２﹒１６６元）及廿天（約２﹒２９３元），

暫成交６８０７萬股，涉資１﹒５９億元，主動買盤６３％。

內媒報導，美圖秀秀新功能「魔法照片」自今年６月推出後，在印度、泰國、印度尼西亞、

尼泊爾等國家的下載量急增，其中印度每日活躍用戶數量增長高達４３５％，在泰國等國家位的

下載量亦為榜首。

現時，恆生指數報２８４６１，升９０點或升０﹒３２％，主板成交４８０﹒７１億元。國

企指數報１０８１５，升０﹒４２％或升４５點。

上證綜合指數收報２８９９，升１２點或升０﹒４５％，成交１４８０﹒７７億元人民幣。

深證成份指數收報９１７５，升５３點或升０﹒５８％，成交１７５１﹒６８億元人民幣。



表列十大升幅股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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平安證券（００２３１） ０﹒１２７元 升１４９﹒０２％

鴻偉亞洲（０８１９１） ０﹒１７３元 升 ２４﹒４６％

美圖公司（０１３５７） ２﹒４７０元 升 ２２﹒２８％

建泉國際（０８３６５） ０﹒４８５元 升 ２１﹒２５％

長安仁恆（０８１３９） １３﹒６４元 升 １８﹒４０％



民生金融（００２４５） ０﹒１３９元 升 １７﹒８０％

新確科技（０１０６３） ０﹒０２０元 升 １７﹒６５％

ＺＩＯＮＣＯＭ

（０８２８７） ０﹒２８０元 升 １７﹒６５％

萬威國際（００１６７） ０﹒０５６元 升 １６﹒６７％

中盈集團（００７６６） ０﹒０６７元 升 １５﹒５２％

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（ｓｃ）

