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即市新聞

23/07/2019 15:28

《異動股》美圖（０１３５７）升幅擴至兩成二，印度用戶飆升４倍

　　《經濟通通訊社２３日專訊》美圖（０１３５７）午後升幅持續擴大，現報２﹒４７元，升
２２﹒２８％，盤中高見２﹒５１元，破十天（約２﹒１６６元）及廿天（約２﹒２９３元），
暫成交６８０７萬股，涉資１﹒５９億元，主動買盤６３％。
　　內媒報導，美圖秀秀新功能「魔法照片」自今年６月推出後，在印度、泰國、印度尼西亞、
尼泊爾等國家的下載量急增，其中印度每日活躍用戶數量增長高達４３５％，在泰國等國家位的
下載量亦為榜首。
　　現時，恆生指數報２８４６１，升９０點或升０﹒３２％，主板成交４８０﹒７１億元。國
企指數報１０８１５，升０﹒４２％或升４５點。
　　上證綜合指數收報２８９９，升１２點或升０﹒４５％，成交１４８０﹒７７億元人民幣。
　　深證成份指數收報９１７５，升５３點或升０﹒５８％，成交１７５１﹒６８億元人民幣。

　　表列十大升幅股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　平安證券（００２３１）　　　０﹒１２７元　　　升１４９﹒０２％
　　鴻偉亞洲（０８１９１）　　　０﹒１７３元　　　升　２４﹒４６％
　　美圖公司（０１３５７）　　　２﹒４７０元　　　升　２２﹒２８％
　　建泉國際（０８３６５）　　　０﹒４８５元　　　升　２１﹒２５％
　　長安仁恆（０８１３９）　　　１３﹒６４元　　　升　１８﹒４０％
　　
　　民生金融（００２４５）　　　０﹒１３９元　　　升　１７﹒８０％
　　新確科技（０１０６３）　　　０﹒０２０元　　　升　１７﹒６５％
　　ＺＩＯＮＣＯＭ
　　　　　　（０８２８７）　　　０﹒２８０元　　　升　１７﹒６５％
　　萬威國際（００１６７）　　　０﹒０５６元　　　升　１６﹒６７％
　　中盈集團（００７６６）　　　０﹒０６７元　　　升　１５﹒５２％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｓｃ）

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