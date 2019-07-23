《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２３日北京專電》工信部副部長辛國斌表示，從目前掌握的
情況看，製造業外遷規模不大，基本上還是以中低端為主，對中國經濟增長、產業升級、勞動力
、就業等方面的影響不大。
中國擁有龐大的國內市場，完整的產業鏈，以及高效的基礎設施，尤其是新技術應用等一些
新優勢，中國仍然是目前世界上最有魅力的投資熱土。
23/07/2019 10:59
【駐京專電】工信部：製造業外遷規模不大，以中低端為主
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２３日北京專電》工信部副部長辛國斌表示，從目前掌握的
情況看，製造業外遷規模不大，基本上還是以中低端為主，對中國經濟增長、產業升級、勞動力
、就業等方面的影響不大。
中國擁有龐大的國內市場，完整的產業鏈，以及高效的基礎設施，尤其是新技術應用等一些
新優勢，中國仍然是目前世界上最有魅力的投資熱土。
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