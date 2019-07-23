  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

23/07/2019 11:30

【駐京專電】工信部：５個試點省市完成２３０萬用戶攜號轉網

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２３日北京專電》工信部信息通信發展司司長聞庫表示，在
５Ｇ方面，通常網絡部署也是慢慢上升的曲線，今年主要是在一些關鍵地方部署５Ｇ，特別在一
些熱點地區、大城市，隨著下一步工作的展開，農村也將像４Ｇ一樣，是５Ｇ部署的一個重點。
就「攜號轉網」工作，聞庫表示，今年「兩會」後，我們第一時間組織三家基礎電信企業和中國
鐵塔公司制定了系統建設改造、聯調聯測、提供服務「三階段」的工作時間表，部署在全國推進
「攜號轉網」工作。目前，各項工作正在有序推動當中，５個試點省市共完成了２３０萬用戶攜
號轉網工作。
　　下一步，將從四個方面保障「攜號轉網」的順利實施。
　　一是在全國系統建設改造完成後，組織開展全國聯調聯測工作，確保系統運行符合規範要求

　　二是制定管理辦法。目前，已經起草完成了「攜號轉網」服務管理暫行辦法，明確「攜號轉
網」的服務辦理條件、業務流程、服務規範等內容，近期將會按程序面向社會公開徵求意見。
　　三是要加強與相關行業主管部門的溝通，共同推進銀行、保險、證券以及互聯網企業等第三
方平台進行同步改造，確保用戶「攜號轉網」後的業務體驗。
　　四是組織開展監督檢查，確保健康有序的市場競爭環境。

返回新聞主頁

「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
最新專題
More
國際動態23/07/2019
約翰遜料拜相 帶領英脫歐
生財有道22/07/2019
【科創板】25新股首日掛牌均升1.4倍超預期 安集飆4倍問鼎
FOCUS22/07/2019
【FOCUS】科創板開門紅考驗在明天 制勝盯緊兩指標
生財有道22/07/2019
《開市Good Morning》涂國彬：港鐵股價仍會跑贏大市
興證快訊22/07/2019
港股牛皮
國際動態22/07/2019
日參院選舉 執政聯盟保過半議席
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet Bonus賞你】領展TKO Gateway便攜式香薰機

【etnet Bonus賞你】荃灣千色匯及元朗千色匯 x 韓國紙雕插畫藝術家Soo Min Kim 消暑手搖沙冰杯+簡約家用收納箱

【etnet Bonus賞你】Luke Sir曾智華新書《有盈退休》

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金