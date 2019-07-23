【駐京專電】工信部：５個試點省市完成２３０萬用戶攜號轉網

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２３日北京專電》工信部信息通信發展司司長聞庫表示，在

５Ｇ方面，通常網絡部署也是慢慢上升的曲線，今年主要是在一些關鍵地方部署５Ｇ，特別在一

些熱點地區、大城市，隨著下一步工作的展開，農村也將像４Ｇ一樣，是５Ｇ部署的一個重點。

就「攜號轉網」工作，聞庫表示，今年「兩會」後，我們第一時間組織三家基礎電信企業和中國

鐵塔公司制定了系統建設改造、聯調聯測、提供服務「三階段」的工作時間表，部署在全國推進

「攜號轉網」工作。目前，各項工作正在有序推動當中，５個試點省市共完成了２３０萬用戶攜

號轉網工作。

下一步，將從四個方面保障「攜號轉網」的順利實施。

一是在全國系統建設改造完成後，組織開展全國聯調聯測工作，確保系統運行符合規範要求

。

二是制定管理辦法。目前，已經起草完成了「攜號轉網」服務管理暫行辦法，明確「攜號轉

網」的服務辦理條件、業務流程、服務規範等內容，近期將會按程序面向社會公開徵求意見。

三是要加強與相關行業主管部門的溝通，共同推進銀行、保險、證券以及互聯網企業等第三

方平台進行同步改造，確保用戶「攜號轉網」後的業務體驗。

四是組織開展監督檢查，確保健康有序的市場競爭環境。

