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23/07/2019 12:11

【駐京專電】戴德梁行與麗澤控股等成立合資公司

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２３日北京專電》北京麗澤金融控股、北京金唐天潤、北京
戴德梁行三方戰略合作發布會在麗澤金融商務區舉行，以上三方宣布成立合資公司　　北京金唐
戴德梁行物業管理有限公司，承接管理經營物業，提供相關咨詢、策劃、培訓方面的服務。
　　麗澤金融商務區是北京市和豐台區重點發展的新興金融功能區，商務區規劃研究範圍總用地
８﹒０９平方公里，其中核心區總用地２﹒８１平方公里，用地功能包括商務辦公、多功能混合
以及配套居住等，是北京市鄰近二環的最後一塊成規模集中建設區，是南部地區發展重要支撐點
之一。截至目前，麗澤入駐企業４９７家其中金融類企業３５８家，佔比７２﹒０３％。
　　北京麗澤金融商務區控股有限公司是麗澤金融商務區規劃建設發展的實施主體，主要以投融
資業務為主，並通過設立二級公司的方式，進行一級開發、二級開發、城市運營、物業管理等。
北京金唐天潤置業發展集團擁有總資產１６０億元人民幣，涵蓋四大核心業務板塊　　地產科技
、物業金融、文化教育、綜合服務，形成以房地產開發與經營為主的多元化發展企業集團。集團
為進駐麗澤商務區最早的開發企業，取得麗澤金融商務區１７﹒２萬平米金唐西聯大廈的開發運
營權。

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