【駐京專電】商務部：自貿區形成２０２項制度創新得以複製推廣

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２３日北京專電》商務部外國投資管理司副司長袁園表示，

累計來看，自貿試驗區形成的２０２項制度創新成果得以複製推廣。從試點經驗產生的領域、類

型和效果看，投資便利化涉及８１項、貿易便利化６４項、金融開放創新２３項，事中事後監管

３４項。

