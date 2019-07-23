《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２３日北京專電》商務部外國投資管理司副司長袁園表示，
累計來看，自貿試驗區形成的２０２項制度創新成果得以複製推廣。從試點經驗產生的領域、類
型和效果看，投資便利化涉及８１項、貿易便利化６４項、金融開放創新２３項，事中事後監管
３４項。
23/07/2019 15:56
【駐京專電】商務部：自貿區形成２０２項制度創新得以複製推廣
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２３日北京專電》商務部外國投資管理司副司長袁園表示，
累計來看，自貿試驗區形成的２０２項制度創新成果得以複製推廣。從試點經驗產生的領域、類
型和效果看，投資便利化涉及８１項、貿易便利化６４項、金融開放創新２３項，事中事後監管
３４項。
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