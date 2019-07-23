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即市新聞

23/07/2019 17:02

【駐京專電】銀保監：明確上市商業銀行等股權托管方式

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２３日北京專電》銀保監印發《商業銀行股權托管辦法》，
主要內容包括：一是明確股權托管方式。《辦法》規定上市、在新三板掛牌的商業銀行股權托管
應按照現有法律法規進行，非上市商業銀行可以按照市場化原則，自行選擇符合條件的股權托管
機構。
　　二是規定股權托管基本業務框架。商業銀行應向托管機構完整、及時、準確地提供股東名冊
及有關股權信息資料。托管機構應嚴格遵照雙方簽訂的服務協議，勤勉盡責地對股東名冊進行管
理，保障商業銀行股權活動安全、高效、合規進行。
　　三是強化監管部門職責。《辦法》設立專章明確監管部門職責，除了對違反《辦法》規定的
商業銀行進行處罰外，監管部門還將建立股權托管機構黑名單，並通過全國信用信息共享平台與
相關部門或政府機構共享黑名單信息。
　　在《辦法》發布同時，銀保監配套印發《關於做好商業銀行股權托管辦法實施相關工作的通
知》，對商業銀行股權托管和股權確權工作明確了過渡期安排。對於股權托管設置了過渡期，未
托管的商業銀行應在２０２０年６月底前按《辦法》要求完成托管，已托管、但不符合《辦法》
要求的，應在同一時間期限內完成整改；對於股權確權，應當與股權托管工作同時進行，商業銀
行應在２０２０年６月底前完成不低於８０％的股權確權，在２０２１年１２月底前完成全部股
權的確權。

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