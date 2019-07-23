【駐京專電】銀保監：明確上市商業銀行等股權托管方式

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２３日北京專電》銀保監印發《商業銀行股權托管辦法》，

主要內容包括：一是明確股權托管方式。《辦法》規定上市、在新三板掛牌的商業銀行股權托管

應按照現有法律法規進行，非上市商業銀行可以按照市場化原則，自行選擇符合條件的股權托管

機構。

二是規定股權托管基本業務框架。商業銀行應向托管機構完整、及時、準確地提供股東名冊

及有關股權信息資料。托管機構應嚴格遵照雙方簽訂的服務協議，勤勉盡責地對股東名冊進行管

理，保障商業銀行股權活動安全、高效、合規進行。

三是強化監管部門職責。《辦法》設立專章明確監管部門職責，除了對違反《辦法》規定的

商業銀行進行處罰外，監管部門還將建立股權托管機構黑名單，並通過全國信用信息共享平台與

相關部門或政府機構共享黑名單信息。

在《辦法》發布同時，銀保監配套印發《關於做好商業銀行股權托管辦法實施相關工作的通

知》，對商業銀行股權托管和股權確權工作明確了過渡期安排。對於股權托管設置了過渡期，未

托管的商業銀行應在２０２０年６月底前按《辦法》要求完成托管，已托管、但不符合《辦法》

要求的，應在同一時間期限內完成整改；對於股權確權，應當與股權托管工作同時進行，商業銀

行應在２０２０年６月底前完成不低於８０％的股權確權，在２０２１年１２月底前完成全部股

權的確權。

