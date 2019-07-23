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23/07/2019 10:17

【科創板】上交所：晶豐明源涉訴，取消審議其科創板上市申請

　　《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕２３日上海專電》科創板上市委發布公告稱，因上海晶豐明
源半導體在上市委審議會議公告發布後出現涉訴事項，根據規定，取消審議上海晶豐明源發行上
市申請。
　　晶豐明源於４月２日獲得科創板受理，４月１５日獲問詢。上交所原定於今日上午９時召開
審議會議，審議晶豐明源的發行上市申請。

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