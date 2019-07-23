【科創板】科創板第二日成交縮水，僅４股上漲

《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕２３日上海專電》截止今日收市，科創板２５隻個股中，有

２１股下跌，其中１４股跌幅逾１０％，僅４股上漲。

具體來看，樂鑫科技（滬：６８８０１８）漲約１４％，漲幅居首；中國通號

（滬：６８８００９）跌逾１８％，跌幅居首，股價波動明顯縮窄，僅福光股份觸及一次臨時停

牌。

２５隻個股成交額合計２２８億元人民幣，比首日大減５３％，中國通號成交最大，達４２

億元人民幣。

平均換手率約３６％，較昨日的７７％大幅下降。

