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即市新聞

23/07/2019 15:32

《美元走勢－羅明立》輕倉做空美元，英鎊不宜撈底

　　　　　　　　　　　　　　最高　　　　　　　最低　　　　　　東京收市　

　　　美元╱日圓　　　　１０８﹒１９　　　１０７﹒７９　　　１０７﹒８８
　　　歐元╱美元　　　　１﹒１２０９　　　１﹒１１８４　　　１﹒１１９０
　　　英鎊╱美元　　　　１﹒２４７９　　　１﹒２４４８　　　１﹒２４７６
　　　美元╱瑞郎　　　　０﹒９８４８　　　０﹒９８１７　　　０﹒９８１９
　　　美元╱港元　　　　７﹒８１２３　　　７﹒８０６４　　　７﹒８０９３

　　《美元走勢》美國總統特朗普宣布，白宮與國會達成一項政府開支預算協定，將國債上限暫
停兩年，令聯邦政府避過停擺的危機。另一方面，特朗普在社交網站稱，雖然美國幾乎沒有通脹
，但美國正在亳無必要地支付比其他國家高的利息，因此他再度呼籲美聯儲減息。美匯指數再上
試近期高位９７﹒６０╱８０，但市況仍然缺乏清晰方向，仍建議輕倉做空美元。
　　英國傳媒報道，歐盟執委會正在為愛爾蘭制定一份規模可能涉及數十億英鎊的援助計畫，以
抵消英國無協議「脫歐」所帶來的經濟損害。此外，歐盟亦準備投入資金，以支持愛爾蘭政府度
過任何形式的貿易中斷，報道反映歐盟亦為英國出現「硬脫歐」作準備。脫歐立場強硬的約翰遜
的贏面較大，令英國最終出現「硬脫歐」的風險上升，非美貨幣中英鎊不宜撈底。現時２０天線
及５０天線分別在１﹒２５４０及１﹒２６２５，可以此作風險管理的參考，維持高沽策略。
　
　　　　　　　　　　　方向　　　　入市價　　　　　　目標位　　　　　　　止蝕　

　　　美元╱日圓　　買入日圓　　１０８﹒１０　　　１０６﹒７０　　　１０８﹒７０
　　　歐元╱美元　　買入歐元　　１﹒１２００　　　１﹒１３５０　　　１﹒１１７０
　　　英鎊╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱瑞郎　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱加元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　澳元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　紐元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望

《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》

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