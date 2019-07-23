鄉事局昨晚（２２日）發表聲明，譴責白衫人毆打市民的行為。
有政界中人指，由於外界認為，白衫人可能是來自鄉郊的黑社會，因此鄉事派希望與事件劃
清界線，並私下居中做工夫，避免暴力事件愈演愈烈。《香港經濟日報》（ｚｚ）
23/07/2019 08:32
【元朗黑夜】鄉事局發聲明，譴責白衫人毆打市民行為
鄉事局昨晚（２２日）發表聲明，譴責白衫人毆打市民的行為。
有政界中人指，由於外界認為，白衫人可能是來自鄉郊的黑社會，因此鄉事派希望與事件劃
清界線，並私下居中做工夫，避免暴力事件愈演愈烈。《香港經濟日報》（ｚｚ）
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