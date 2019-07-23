【移交逃犯】董建華譴責塗污國徽，公然挑戰中央權威須依法追究

全國政協副主席董建華譴責，前晚有示威者圍堵及衝擊中央駐港機構，塗污國徽的行為。董

發聲明指，這是公然挑戰國家主權和中央權威，須依法追究責任到底。

董建華表示，國徽是國家的象徵和標誌，一切組織和公民都應當尊重和愛護，故意以塗劃或

玷污等方式侮辱國徽，嚴重傷害全國人民感情，逾越表達意見的底線。《香港經濟日報》

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