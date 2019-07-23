【本港樓市】金朝陽（０８７８）希雲大廈申強拍，估值１５﹒７億

市區私人土地供應少，發展商透過舊樓重建補充土儲。金朝陽（００８７８）就收購逾８成

業權的銅鑼灣希雲大廈申強拍，估值１５﹒７億元，料連同比鄰４廈重建成６５萬呎大型項目。

金朝陽早於２０００年起就項目展開收購，申請文件顯示，現時持有項目約８０﹒０４％業

權，餘下近２成未收購業權涉及２５組小業主。

該地盤面積約１３１５０平方呎，劃為其他指定混合用途，若重建作商業項目以地積比１５

倍計，可建樓面約１９﹒７萬平方呎﹔若發展為商住樓宇，地積比９倍計，可建樓面則約

１１﹒８萬平方呎。《香港經濟日報》

