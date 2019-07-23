《經濟通通訊社２３日專訊》港鐵（０００６６）元朗站周日（２１日）晚上有大批白衣人
襲擊乘客，事件中多人受傷，對於有網民發起向港鐵申請第三者保險索償，《信報》引述港鐵回
應，未有透露是否已收到市民入表申索，強調公司有既定程序處理乘客索償，市民可透過書面形
式提出，港鐵會轉介給保險公司及其委託的公證行跟進。（ｈｌ）
23/07/2019 09:16
【元朗黑夜】港鐵（６６）：若乘客索第三保，會轉介保險公司跟進
《經濟通通訊社２３日專訊》港鐵（０００６６）元朗站周日（２１日）晚上有大批白衣人
襲擊乘客，事件中多人受傷，對於有網民發起向港鐵申請第三者保險索償，《信報》引述港鐵回
應，未有透露是否已收到市民入表申索，強調公司有既定程序處理乘客索償，市民可透過書面形
式提出，港鐵會轉介給保險公司及其委託的公證行跟進。（ｈｌ）
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