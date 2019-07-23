【元朗黑夜】華僑永亨信用財務元朗分行全面恢復服務

《經濟通通訊社２３日專訊》華僑永亨信用財務宣布，其元朗分行已全面恢復服務。

中信銀行（國際）此前宣布，該行早前因應市面情況而暫停服務的屯門分行及元朗分行，於

今天早上９時起恢復運作。信銀國際所有分行全面正常服務。

另外，大新銀行亦公布，其屯門分行及元朗青山道分行今早９時正恢復正常服務。

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