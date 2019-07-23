《經濟通通訊社２３日專訊》據《新華社》報道，國務院原總理，第九屆全國人民代表大會
常務委員會委員長李鵬，因病醫治無效，於７月２２日２３時１１分在北京逝世，享年９１歲。
23/07/2019 18:59
國務院前總理李鵬逝世，終年９１歲
《經濟通通訊社２３日專訊》據《新華社》報道，國務院原總理，第九屆全國人民代表大會
常務委員會委員長李鵬，因病醫治無效，於７月２２日２３時１１分在北京逝世，享年９１歲。
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