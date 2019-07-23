《經濟通通訊社２３日專訊》英國保守黨今日公布投票結果，前外相約翰遜（Ｂｏｒｉｓ
Ｊｏｈｎｓｏｎ）以９２１５３票，擊敗４６６５６票的外相侯俊偉（Ｊｅｒｅｍｙ Ｈｕｎｔ
）當選黨魁，成為英國新任首相。
23/07/2019 19:16
【英揆誕生】約翰遜勝出保守黨魁選舉，成英國新任首相
《經濟通通訊社２３日專訊》英國保守黨今日公布投票結果，前外相約翰遜（Ｂｏｒｉｓ
Ｊｏｈｎｓｏｎ）以９２１５３票，擊敗４６６５６票的外相侯俊偉（Ｊｅｒｅｍｙ Ｈｕｎｔ
）當選黨魁，成為英國新任首相。
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