【元朗黑夜】大新銀行屯門及元朗分行今早恢復正常服務

《經濟通通訊社２３日專訊》大新銀行宣布，屯門分行及元朗青山道分行將於今天早上９時

正恢復正常服務。其他大新銀行分行服務亦維持正常。

大新昨日（２２日）下午宣布，屯門及青山道分行暫停服務，直至另行通告。

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