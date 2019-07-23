《經濟通通訊社２３日專訊》中信銀行（國際）宣布，該行早前因應市面情況而暫停服務的
屯門分行及元朗分行，於今天早上９時起恢復運作。信銀國際所有分行全面正常服務。
大新銀行亦公布，其屯門分行及元朗青山道分行今早９時正恢復正常服務。
（ｃｌ）（ｚｚ）
23/07/2019 09:24
【元朗黑夜】中信銀行國際及大新屯門元朗分行今早恢復正常服務
《經濟通通訊社２３日專訊》中信銀行（國際）宣布，該行早前因應市面情況而暫停服務的
屯門分行及元朗分行，於今天早上９時起恢復運作。信銀國際所有分行全面正常服務。
大新銀行亦公布，其屯門分行及元朗青山道分行今早９時正恢復正常服務。
（ｃｌ）（ｚｚ）
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