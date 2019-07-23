  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

23/07/2019 16:55

歐舒丹（９７３）首財季銷售額增１８﹒８％，同店銷售增長２％

　　《經濟通通訊社２３日專訊》歐舒丹（００９７３）公布截至今年６月底止三個月首財季營
運數據。期內，按報告匯率計算的銷售淨額約為３﹒５３億歐元，較去年同期增長１８﹒８％；
按固定匯率計算，銷售額增長１６﹒２％。期內，同店銷售增長２％。
　　按地區劃分計算，英國、其他國家、俄羅斯及巴西均錄得可觀增長，按固定匯率計算分別增
長２５３％、１８﹒７％、１６﹒４％及１３﹒６％。
　　截至六月底止三個月，集團的店舖網絡增加３間至１５７５間。（ｋｉ）

返回新聞主頁

「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
最新專題
More
FOCUS23/07/2019
【FOCUS】大中華500強公司首超美 細研排名榜有啟示
生財有道23/07/2019
《開市Good Morning》黃麗幗：李寧現價可吸上望25元
國際動態23/07/2019
約翰遜料拜相 帶領英脫歐
生財有道22/07/2019
【科創板】25新股首日掛牌均升1.4倍超預期 安集飆4倍問鼎
FOCUS22/07/2019
【FOCUS】科創板開門紅考驗在明天 制勝盯緊兩指標
生財有道22/07/2019
《開市Good Morning》涂國彬：港鐵股價仍會跑贏大市
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet Bonus賞你】領展TKO Gateway便攜式香薰機

【etnet Bonus賞你】荃灣千色匯及元朗千色匯 x 韓國紙雕插畫藝術家Soo Min Kim 消暑手搖沙冰杯+簡約家用收納箱

【etnet Bonus賞你】Luke Sir曾智華新書《有盈退休》

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金