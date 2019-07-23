歐舒丹（９７３）首財季銷售額增１８﹒８％，同店銷售增長２％

《經濟通通訊社２３日專訊》歐舒丹（００９７３）公布截至今年６月底止三個月首財季營

運數據。期內，按報告匯率計算的銷售淨額約為３﹒５３億歐元，較去年同期增長１８﹒８％；

按固定匯率計算，銷售額增長１６﹒２％。期內，同店銷售增長２％。

按地區劃分計算，英國、其他國家、俄羅斯及巴西均錄得可觀增長，按固定匯率計算分別增

長２５３％、１８﹒７％、１６﹒４％及１３﹒６％。

截至六月底止三個月，集團的店舖網絡增加３間至１５７５間。（ｋｉ）

