【企業盈喜】東陽光藥料中期純利將按年增長不低於６０％

《經濟通通訊社２３日專訊》東陽光藥（０１５５８）發盈喜，預期截至今年６月底止中期

純利將按年增長不低於６０％。

公司指，預期增長主要由於公司核心產品可威之銷售額持續增長；公司產品於全國醫療機構

滲透率不斷提升；以及公司持續加強在專業學術市場推廣其產品。（ｓｋ）

