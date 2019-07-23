《經濟通通訊社２３日專訊》東陽光藥（０１５５８）發盈喜，預期截至今年６月底止中期
純利將按年增長不低於６０％。
公司指，預期增長主要由於公司核心產品可威之銷售額持續增長；公司產品於全國醫療機構
滲透率不斷提升；以及公司持續加強在專業學術市場推廣其產品。（ｓｋ）
23/07/2019 16:47
【企業盈喜】東陽光藥料中期純利將按年增長不低於６０％
《經濟通通訊社２３日專訊》東陽光藥（０１５５８）發盈喜，預期截至今年６月底止中期
純利將按年增長不低於６０％。
公司指，預期增長主要由於公司核心產品可威之銷售額持續增長；公司產品於全國醫療機構
滲透率不斷提升；以及公司持續加強在專業學術市場推廣其產品。（ｓｋ）
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