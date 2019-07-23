《小傳日記》貿戰有偈傾，魚缸跌轉升；成交再縮水，內房佬憔悴！

《小傳日記》隔晚花旗國股市全線造好，以及花旗國同神州嘅貿易談判再有新進展，包括美

方貿易代表團就快喺下月出訪神州進行磋商，同埋總統侵侵同花旗國七大科技巨頭見面，傾關於

華為買零件嘅問題。但唔知香江呢邊喺咪經歷噚日（２２日）急瀉近４００點之後仲未回魂，今

朝（２３日）只係輕微高開２０點報２８３９２，更喺開市無幾耐由升轉跌，低見２８３１３點

跌５７點。

其後，手機設備股同藥股有追捧，加上部分重磅股反彈，支持魚缸止跌回升，下晝最高見

２８４８９點升１１８點，但全日上落波幅都只係得１７５點。噚日因為資金流入上海科創板，

內房股表現落寞，今日整體板塊繼續走低，當中碧桂園（０２００７）跌逾２個巴仙，收

１０﹒９銀，為跌幅最大恆指成分股。孖屐最終收市報２８４６６點升９５點，升幅唔夠半個巴

仙，成交又再縮水去到得返５８８﹒０６億銀跌逾一成三！

中生製藥（０１１７７）臨收市之前跑出，升近６巴仙，報９﹒３９銀，係最大升幅嘅藍戰

士。國貨報１０８０９點，升３９點或唔夠半巴仙。

Ａ場方面，上證指數報２８９９點，升１２點或升近半巴仙，深證成指報９１７５點，升

５３點或升逾半個巴仙，兩市成交３２３２﹒４５億銀人仔。

重磅股個別發展，大象（００００５）揚近半巴仙，報６４﹒７５銀；ＱＱ（００７００）

獲高盛維持買貨評級，不過彈高唔夠半巴仙，報３５８﹒６銀；生發發（００３８８）反彈近半

巴仙，報２６７﹒４銀；ＡＩＡ（０１２９９）早段續回吐，收市打和無升跌，報８７﹒１５銀

；神州移動（００９４１）軟一亳半子，報６９﹒１５銀；建行（００９３９）升近半巴仙，報

６﹒１８銀。



＊內房要整頓缸友掟到盡，安踏發盈喜體品佬踢起＊



神州媒體引用內銀佬話，為咗進一步整頓內房嘅違規融資亂象，銀保監將會喺下半年７５個

銀行金融佬做檢查，強化內房開發貸款嘅要求，對違規者做整治，內房佬聽到都怕怕。桀咗碧桂

園插水外，佳兆業（０１６３８）撻低逾５巴仙，報３﹒４１銀；雅居樂（０３３８３）縮水逾

３巴仙，報１０﹒４２銀。神州奧園（０３８８３）估計今年中期純利按年多一半，不過回吐吐

近４巴仙，報１０﹒５２銀；新城控股（０１０３０）大劈逾１１巴仙，報６﹒７５銀，旗下新

城控股（滬：６０１１５５）準備出售近４０個項目，總額約２４億人仔，佔截至去年低淨資產

嘅８巴仙，新城控股跌停收２６﹒７３銀人仔。

安踏（０２０２０）雖然噚日再畀沽空機構渾水狙擊，但股價今日繼續九連升兼破頂。佢噚

日收市之後發盈喜，純利最少增加２５巴仙，瑞信、高盛、摩通都升「他屐」，今日鏟高逾２巴

仙，報５８﹒５銀。特步（０１３６８）噚日已畀富瑞升「他屐」到「掃貨」，今日再踢高出現

四連升，起哄近８巴仙，報５﹒３銀。申洲（０２３１３）有表現踢高近２巴仙，報１１２﹒８

銀。李寧（０２３３１）軟腳蟹回返逾１巴仙，報１９﹒７銀。



＊小米派紅股員工齊歡呼，華為出新機零件商起飛＊



５Ｇ商用日子愈來愈近，個個都預備好銀彈換手機，但有個更勁嘅消息就係，小米

（０１８１０）被財經雜誌列入世界５００強。為咗慶祝呢件喜訊，雷老師向旗下員工獎勵一手

紅股，唔知係新股定舊股呢？但小米股價已經抽起逾１巴仙，報９﹒０７銀。街坊中興通訊

（００７６３）唔關佢事都升近３巴仙，報２２﹒９５銀。聯想集團（００９９２）微升近半仙

，報６﹒４３銀。神州嘅電訊商就微微走弱，中移動（００９４１）跌毫半子，收報６９﹒１５

銀。聯通（００７６２）跌兩格，報８﹒０２銀。

講起５Ｇ，原來華為已經推出相關５Ｇ手機款色，將會係本月底公布，加上華為問題即將放

入貿易談判嘅議程，帶挈手機佬升返一轉，舜宇光學（０２３８２）飆近３巴仙，報９０﹒２５

銀。另一孖寶瑞聲科技（０２０１８）都飛起近４巴仙，報４４﹒６５銀。比亞迪電子

（００２８５）微漲近１巴仙，報１１﹒１４銀。鴻騰精密（０６０８８）跟升逾２巴仙，報３

﹒１１銀；另一兄弟富士康（０２０３８）踢高逾１巴仙，報０﹒８４銀。



＊美圖用戶增缸友好開心，ＡＳＭ放榜股價向上望＊



美圖（０１３５７）股價沉咗咁耐，今日終於生性返小小，事關佢個「美圖秀秀」友新功能

，刺激印度用戶急增四倍，今日個股價都升近三成，收報２﹒６２銀。平安好醫生

（０１８３３）同民生保險簽署合作協議，急飆近７巴仙，報３１﹒７銀。同樣都係新經濟股嘅

美團（０３６９０）就向下跌近１巴仙，報６５﹒０５銀。金蝶（００２６８）都挫逾１巴仙，

報７﹒５５銀。搞雲端嘅金軟（０３８８８）一齊低收近２巴仙，報１６﹒９銀。易鑫

（０２８５８）升逾半巴仙，報１﹒８銀。

ＡＳＭ太平洋（００５２２）今日將放榜，但大行野村突然降低佢「他屐」至１００蚊，好

彩對股價無太大影響，今日高收近５巴仙，報８９﹒２５銀。行家中芯國際（００９８１）亦都

受惠華為供貨即將解禁，漲近４巴仙，報８﹒８１銀。華虹半導體（０１３４７）都飛高高，升

逾４巴仙，報１５﹒４銀。上海復旦（０１３８５）跟漲近３巴仙，報８﹒１５銀。中電華大（

０００８５）走弱近３巴仙，報０﹒６８銀。請請！



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