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即市新聞

23/07/2019 12:04

《匯海澤言－葉澤恆》料歐央行修改政策聲明，澳洲樓市有回穩跡象

　　《匯海澤言》美國聯儲局將於下星期議息，而市場目前預期，央行將減息０﹒２５厘。近期
，多名聯儲局高層先後發言，以往相對保守的紐約聯儲銀行行長威廉斯表示，如果經濟出現明顯
下行，央行將快速採取行動，以免經濟出現衰退。目前美國經濟並不差，即使市場預料本周五公
布的第二季經濟增長初夕只有１﹒８％，遠較第一季的３﹒１％經濟增長出現放緩，但預料第二
季個人消費開支將上升４％，反映美國經濟不弱。再加上，６月的非農職位增加超過２０萬份，
亦支持美國經濟不弱的理據。在減息的幅度較小的情況下，將有利美元強勢。

＊歐洲央行或先修改政策聲明，為之後減息及重啟量寬鋪路＊

　　歐洲央行本星期將會議息，較聯儲局早一個星期。俗語有云「執輪行頭慘過敗家」，而由於
歐洲央行較聯儲局早一星期議息，令市場懷疑歐洲央行會否突襲聯儲局，提早減息。我不排除任
何機會，但由於基於政策的次序，央行並未修改政策前贍下，未必會突然減息。在這情況下，預
料歐元兌美元在１﹒１１８至１﹒１３５之間上落。

＊料澳元短期在６９﹒７５至７１﹒１美仙之間上落＊

　　澳洲央行連續兩次減息行動後，似乎開始令樓市有回穩跡象。據Ｃｏｒｅｌｏｇｉｃ不動產
顧問指，截至７月１３日的過去一星期，悉尼的指賣房屋的２６１宗中，有１９０個成功賣出，
比率接近７３％。至於墨爾本方面，成功賣出的單位亦升至近７１％。至於總體拍賣售出的比率
為６５﹒４％，而去年同期的是５２％。澳洲近期公布的經濟數據反覆，而房地產市場似乎略為
回暖後，市場開始預期澳洲央行下月減息的機會不大。澳洲央行助理行長今早表示，如果澳洲央
行不減息，澳元匯價可能比目前為高。澳元匯價近期反覆走高，但估計在７１﹒１美仙遇初步阻
力，而下方支持位在６９﹒７５美仙。《東亞銀行高級外匯市場策略師　葉澤恆》

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