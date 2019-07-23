觀望氣氛濃厚，港股收升９５點報２８４６６，成交僅５８８億元

《經濟通通訊社２３日專訊》隔晚（２２日）歐美股市全線高收，港股今早窄幅高開２０點

，隨著友邦（０１２９９）回吐逾２％，拖累港股一度最多倒跌５７點，全日低見２８３１３點

。不過，中資金融股普遍獲買盤湧入，內需股、手機設備股亦有追捧，港股於半日收市升３０點

。

午後內需股繼續發力，個別本地地產股更見反彈，加上多隻重磅股造好，惟升幅不大，港股

最多反彈１１８點，高見２８４８９點，距十天線（２８４９４點）僅一步之遙，最終全日收升

９５點或０﹒３４％，報２８４６６點。主板成交僅５８８﹒０４億元，較昨日減少１３﹒２％

。

國企指數報１０８０９，升３９點或０﹒３７％。

上證綜指收報２８９９，漲１２點或０﹒４５％。深成指報９１７５，升５３點或

０﹒５８％。兩市全日成交３２３３億人幣，按日減少２１﹒９％。



＊中生製藥領漲藍籌，恆安獲麥格理唱好急升逾半成＊



多隻醫藥股造好，中生製藥（０１１７７）升５﹒６２％，報９﹒３９元，為升幅最大藍籌

。石藥（０１０９３）漲１﹒０７％，報１３﹒２４元。石四藥（０２００５）揚３﹒２８％，

報７﹒２４元。藥明康德（０２３５９）走高１﹒５６％，報７１﹒６元。中國中藥

（００５７０）升０﹒８５％，報３﹒５５元。復星醫藥（０２１９６）窄幅升０﹒８３％，報

２４﹒３５元。

內需股亦普遍上揚，恆安（０１０４４）麥格理調高逾四成半目標價，全日急升５﹒３３％

，報５９﹒３元，為升幅最大國指股。潤啤（００２９１）漲２﹒５４％，報３８﹒３５元。安

踏（０２０２０）昨日收市後發喜，料中期至少多賺兩成半，其後更獲多間大行調高目標價，全

日２﹒０９％，報５８﹒５元，盤中高見５９﹒９５元兼破頂。特步（０１３６８）飆

７﹒９４％，報５﹒３元。旺旺（００１５１）升１﹒２９％，報６﹒２６元。統一

（００２２０）走高４﹒３２％，報９﹒８９元，為全日最高位兼創１３個月高。康師傅

（００３２２）窄幅升０﹒４６％，報１３﹒１２元。

汽車股方面，北汽（０１９５８）宣布，母公司北汽集團已收購平治（ＢＥＮＺ）母公司戴

姆勒車廠約５％股權，盤中一度最多急升８﹒５％，高見５﹒４８元，惟全日升幅收窄至

２﹒７７％，報５﹒１９元。長汽（０２３３３）昨日發盈警料中期少賺近五成九，全日跌

０﹒７２％，報５﹒５５元。吉利（００１７５）軟０﹒３３％，報１２﹒０８元。比亞迪

（０１２１１）漲１﹒６５％，報４９﹒１５元。廣汽（０２２３８）揚０﹒８７％，報

８﹒０８元。



＊內房受壓碧桂園最差藍籌，華為本周發布５Ｇ手機＊



內媒《財新》引述內銀人士消息指，為進一步整頓房地產違規融資亂象，銀保監將在下半年

對３０個城市的７５家銀行業金融機構展開專項檢查。消息令內房股受壓，碧桂園

（０２００７）挫２﹒１５％，報１０﹒９元，為全日表現最差藍籌及跌幅最大國指股。萬科

（０２２０２）跌１﹒９５％，報３０﹒１５元。潤地（０１１０９）軟０﹒２９％，報

３３﹒９５元。中海外（００６８８）走低０﹒１８％，報２７﹒８５元。融創（０１９１８）

挫２﹒４９％，報３７﹒２元。恆大（０３３３３）蒸發２﹒２９％，報２１﹒３元。

本地地產股個別發展，恆地（０００１２）軟０﹒２３％，報４２﹒８元。新地

（０００１６）跌０﹒５３％，報１３１﹒６元。新世界（０００１７）升０﹒８３％，報

１２﹒２２元。信置（０００８３）揚０﹒６％，報１３﹒３８元。長實（０１１１３）跌

０﹒６５％，報６１﹒１５元。嘉里建設（００６８３）走低１﹒０６％，報３２﹒６元。

華為官方微博昨日（２２日）盤後發布消息稱，將於本周四（２６日）發布５Ｇ手機，手機

設備股大致造好，瑞聲（０２０１８）漲３﹒６％，報４４﹒６５元。舜宇（０２３８２）升

２﹒９１％，報９０﹒２５元。丘鈦（０１４７８）走高２﹒６３％，報７﹒８元。通達

（００６９８）升３﹒５７％，報０﹒５８元。信利（００７３２）揚１﹒８５％，報１﹒１元

。

重磅股方面，匯控（００００５）升０﹒４７％，報６４﹒７５元。港交所（００３８８）

揚０﹒３％，報２６７﹒４元。騰訊（００７００）漲０﹒２８％，報３５８﹒６元。中移動

（００９４１）軟０﹒２２％，報６９﹒１５元。友邦一度最多急挫２﹒１２％，低見８５﹒３

元，全日無升跌，報８７﹒１５元。平保（０２３１８）揚０﹒４３％，報９４﹒３元。建行

（００９３９）漲０﹒３２％，報６﹒１８元。

平安證券集團（００２３１）全日急升１２９﹒４１％，報０﹒１１７元，為升幅最大個股

。羅馬集團（０８０７２）挫２６﹒６７％，報０﹒０２２元，為跌幅最大個股。（ｔｔ）

