《經濟通通訊社２３日專訊》建制派立法會議員何君堯出席一港台直播節目時，與立法會議
員朱凱廸起多番爭論，指朱凱廸不願向鏡頭呼籲示威者停止「光復行動」，中途更忽然拍枱，並
拔咪離場。
事後何君堯接受訪問指，應有遊行「休漁期」，又指責朱凱廸把暴力帶入議會。他亦重申應
停止所有遊行，停止暴力行為。（ｈｍ）（ｚｚ）
23/07/2019 12:14
【元朗黑夜】何君堯出席港台節目直播中途拍枱拔咪離場
《經濟通通訊社２３日專訊》建制派立法會議員何君堯出席一港台直播節目時，與立法會議
員朱凱廸起多番爭論，指朱凱廸不願向鏡頭呼籲示威者停止「光復行動」，中途更忽然拍枱，並
拔咪離場。
事後何君堯接受訪問指，應有遊行「休漁期」，又指責朱凱廸把暴力帶入議會。他亦重申應
停止所有遊行，停止暴力行為。（ｈｍ）（ｚｚ）
|FOCUS23/07/2019
【FOCUS】大中華500強公司首超美 細研排名榜有啟示
|生財有道23/07/2019
《開市Good Morning》黃麗幗：李寧現價可吸上望25元
|國際動態23/07/2019
約翰遜料拜相 帶領英脫歐
|生財有道22/07/2019
【科創板】25新股首日掛牌均升1.4倍超預期 安集飆4倍問鼎
|FOCUS22/07/2019
【FOCUS】科創板開門紅考驗在明天 制勝盯緊兩指標
|生財有道22/07/2019
《開市Good Morning》涂國彬：港鐵股價仍會跑贏大市
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰