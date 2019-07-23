【元朗黑夜】何君堯出席港台節目直播中途拍枱拔咪離場

《經濟通通訊社２３日專訊》建制派立法會議員何君堯出席一港台直播節目時，與立法會議

員朱凱廸起多番爭論，指朱凱廸不願向鏡頭呼籲示威者停止「光復行動」，中途更忽然拍枱，並

拔咪離場。

事後何君堯接受訪問指，應有遊行「休漁期」，又指責朱凱廸把暴力帶入議會。他亦重申應

停止所有遊行，停止暴力行為。（ｈｍ）（ｚｚ）

