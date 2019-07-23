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23/07/2019 16:46

【香港政情】蔡淑嫻將接替卓永興，出任創新及科技局常任秘書長

　　《經濟通通訊社２３日專訊》政府宣布現任創新科技署署長蔡淑嫻將於７月３０日，接替已
展開退休前休假的卓永興，出任創新及科技局常任秘書長。而創新科技署署長的職位將由現任運
輸及房屋局副秘書長潘婷婷接任。
　　現任財經事務及庫務局副秘書長張國財亦將於８月２６日出任香港駐歐洲聯盟特派代表。
　　公務員事務局局長羅智光指對三位同事有信心，能在新崗位為市民提供專業高效的服務。羅
智光指卓永興過去３８年一直盡忠職守，在出任創新及科技局常任秘書長期間，致力發展香港成
為創新科技樞紐，建樹良多。（ｈｍ）（ｚｚ）

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