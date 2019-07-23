《經濟通通訊社２３日專訊》前晚（２１日）約９時起，元朗有過百名身穿白衣的人士在元
朗雞地及港鐵站聚集，其後以鐵通、籐條、木棍等武器無差別襲擊市民。警方昨晚（２２日）拘
６名男子，涉嫌非法集結。今日下午警方再拘捕一名３９歲男子，被捕人數增至７人。（ｃｗ）
（ｚｚ）
23/07/2019 17:13
【元朗黑夜】元朗襲擊案警方再拘一人，被捕人數增至７人
《經濟通通訊社２３日專訊》前晚（２１日）約９時起，元朗有過百名身穿白衣的人士在元
朗雞地及港鐵站聚集，其後以鐵通、籐條、木棍等武器無差別襲擊市民。警方昨晚（２２日）拘
６名男子，涉嫌非法集結。今日下午警方再拘捕一名３９歲男子，被捕人數增至７人。（ｃｗ）
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