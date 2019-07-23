《經濟通通訊社２３日專訊》民主派立法會議員去信立法會主席梁君彥，要求盡快召開特別
會議，討論元朗事件。信上指７月２１日元朗發生涉嫌警黑勾結事件，社會廣泛認為警方縱容黑
社會持械毆打市民，時間長達數小時。
民主派議員強烈要求梁君彥根據《議事規則》第１５（２）條，盡快召開特別會議討論元朗
事件，並要求特首林鄭月娥、保安局局長李家超、警務處處長盧偉聰及其他相關官員列席，就警
方當日的行事交代及道歉。信中亦提及，民主派議員將會於最短時間內，提出議案譴責何君堯議
員。（ｈｍ）（ｚｚ）
23/07/2019 17:39
【元朗黑夜】泛民去信梁君彥促開特別會議，召林鄭及相關官員列席
《經濟通通訊社２３日專訊》民主派立法會議員去信立法會主席梁君彥，要求盡快召開特別
會議，討論元朗事件。信上指７月２１日元朗發生涉嫌警黑勾結事件，社會廣泛認為警方縱容黑
社會持械毆打市民，時間長達數小時。
民主派議員強烈要求梁君彥根據《議事規則》第１５（２）條，盡快召開特別會議討論元朗
事件，並要求特首林鄭月娥、保安局局長李家超、警務處處長盧偉聰及其他相關官員列席，就警
方當日的行事交代及道歉。信中亦提及，民主派議員將會於最短時間內，提出議案譴責何君堯議
員。（ｈｍ）（ｚｚ）
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