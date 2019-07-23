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23/07/2019 18:19

【香港政情】政府澄清中聯辦及特首辦等並沒有改由駐港部隊站崗

　　《經濟通通訊社２３日專訊》政府今日下午發聲明指，對於有網上平台指「從今天開始，中
聯辦中環大樓，外交部特派員駐港公署，特首辦公樓，立法會辦公樓，均改由駐港部隊戰士站崗
」，特區政府發言人今日澄清絕無此事，全屬不實傳言。（ｃｗ）（ｚｚ）

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