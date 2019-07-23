《神州經脈》美方貿易代表或下周訪華，人行收水，滬指止步二千九

《神州經脈》滬深股市今日止跌，而科創板開跑第二日即湧現回吐。滬綜指平開後，盤中多

個科技概念板塊見升，拉動滬指一度接近二千九關，但隨著釀酒及房地產板塊跌幅擴大，滬指午

收前升幅近全銷，午後市況再轉好，於接近全日高位收市，升０﹒４５％，報２８９９﹒９４點

，距離二千九關僅差０﹒０４點，飲恨收場。深成指全日升０﹒５８％。

兩市全日成交打回原形至３２３３億元（人民幣．下同），按日大減２１﹒９％。科創板開

跑第二日，湧現回吐潮，全日成交２２８億元，比首日大減５３％。

人行開展定向中期借貸便利（ＴＭＬＦ）操作２９７７億元，及中期借貸便利（ＭＬＦ）操

作２０００億元，兩項操作合計４９７７億元，與今日到期的５０２０億元ＭＬＦ基本相當。惟

人行停逆回購操作，全口徑計，今日淨回籠１６４３億元。



＊據報中美貿易代表將在下周會面＊



據媒體引導消息人士報道，美國財長努欽及貿易代表萊特希將有可能率領貿易代表團，於下

月出訪中國與中國副總理劉鶴會面。

美國總統特朗普向國防部下令，要求大力促進用於消費電子、軍事硬件及醫學研究的稀土生

產，因擔心中國限制稀土產品出口。

另外，國務卿蓬佩奧周一宣布，對珠海振戎及公司高層管理人員，實施制裁，理由是這間公

司進口伊朗石油，違反美國對伊朗的石油禁令。

中國駐美大使館駁斥蓬佩奧的聲明，強調中方堅決反對美國根據國內法，對中國及其他國家

實施單方面制裁和所謂的「長臂管轄權」，敦促美國立即糾正其錯誤行為。



＊華為助加拿大連接高速互聯網＊



華為加拿大公司當地時間２２日在加拿大首都渥太華表示，將採取一系列措施，兌現其幫助

加拿大北部以及其他農村偏遠地區社區連接高速互聯網的承諾。華為加拿大公司將與加拿大兩家

電信公司ＩＣＥ Ｗｉｒｅｌｅｓｓ和Ｉｒｉｓｔｅｌ合作，幫助他們在２０２５年之前實現至

少７０個農村及偏遠社區的高速互聯網覆蓋，其中包括北極地區的２０個社區、魁北克省東北部

的５０個社區，預計高速網絡可以覆蓋該區域的２０萬人口。

另外，華為旗下位於美國的研究機構Ｆｕｔｕｒｅｗｅｉ將裁員逾６００人，佔８５０名員

工的７０％。華為發聲明指，裁員於當地周一生效，這是由於美國政府的行動所導致的「營運縮

減」。



＊孫宇晨因病取消「巴菲特午餐」，否認涉非法集資洗錢＊



加密數字貨幣波場幣（ＴＲＯＮ）創始人孫宇晨早前發微博宣布，因突發腎結石，取消與股

神巴菲特的午餐會面。這是「巴菲特午餐」２０年來首次被取消。正值網友議論紛紛之際，有內

地媒體突然曝出，孫宇晨「陪我ＡＰＰ」涉嫌色情交易；波場項目以賭博類應用為主，而且境內

用戶可以直接訪問；報道直指孫取消巴菲特午餐原因疑似涉嫌非法集資洗錢、涉黃涉賭。

孫宇晨隨即在午間發布微博澄清相關質疑稱，網傳對話圖片都不屬實，網傳非法集資、洗錢

均不實。波場幣在２０１７年９月４日七部委發布監管要求後，積極配合監管機構於９月２０日

第一時間完成清退工作。（ｃａ）

